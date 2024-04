Pendant que son maître a tourné le dos, ce chien resté dans la camionnette se fait remarquer de façon hilarante (vidéo)

Murphy est un « sacré personnage » d'après son propriétaire Jay Henitiuk. Si le Boxer de 2 ans ne passe pas inaperçu, c’est un peu grâce à son physique de molosse, mais surtout parce qu’il est amusant. Ses proches ne comptent plus ses bizarreries et la dernière en date est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Jay a l’habitude d’emmener Murphy avec lui dans sa camionnette. Tous les jours, les amis ont leur petit rituel. Ils partent ensemble en vadrouille, puis s'arrêtent toujours à la même place sur le parking de la station de ski Whistler Blackcomb (Canada). Jay descend alors pour aller faire son sport : « Je ne skie jamais longtemps » précisait-il, relayé par Pique News Magazine.

Jay Henitiuk- Castanet News / Youtube

Un passant alerté

Le chien a pour habitude de dormir en attendant son propriétaire. Au fur et à mesure des sorties, il a compris que ce dernier revenait rapidement et n’est donc pas anxieux de le voir partir : « Il s’assoit souvent sur le siège avant et il m’attend. Il a aussi un lit pour chien à l'arrière et il s’allonge dedans ».

Un jour, Jay a pris un peu plus de temps sur les pistes que les autres fois. Murphy s’est donc réveillé et a commencé à se déplacer dans l’utilitaire. Il s’est installé sur le siège conducteur et, par inadvertance, a enclenché le klaxon. Le bruit a intrigué Arthur Gooch, qui se trouvait dans la station au même moment.

« J’ai tellement ris »

L’homme ne pensait pas voir quelqu’un dans la camionnette et encore moins un chien ! Il avait simplement cru que le klaxon était cassé, puis s’est mis à rire en découvrant la scène. Murphy était installé contre le volant, droit comme un piquet. Il avait l’air sérieux, voire mécontent, et ne semblait pas importuné par le bruit.

Arthur n’a pas manqué de sortir son téléphone pour capturer la scène et la partager sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue tellement virale qu’elle est arrivée sur l’écran de la fille de Jay. Laquelle a montré à ce dernier que son chien avait encore fait des siennes : « Cela ne m’a pas vraiment choqué parce qu’il est du genre à faire cela. C'est un drôle de garçon » affirmait Jay. Il a ajouté que toute personne souhaitant saluer Murphy était libre de le faire, car la porte du véhicule n’était jamais fermée.

