Cette motocycliste fait le tour du continent américain en compagnie de son Berger Allemand (vidéo)

Ce n’est pas tous les jours que l’on croise un chien à l’arrière d’une moto. Pourtant, si vous prévoyez de vous rendre au Guatemala, au Mexique ou aux États-Unis, vous risquez de tomber sur Moxie, une Berger Allemand qui déambule dans les contrées de l’Amérique à bord du deux-roues de sa maîtresse, Jess Stone.

Parés pour l’aventure !

Depuis 10 mois, le duo inséparable originaire du Canada s’est lancé dans ce périple extraordinaire en compagnie de Greg, le mari de Jess. Les époux ont conçu le « K9 Moto Cockpit », un porte-chien pour moto ainsi qu’une gamme d’équipements pour chiens de plein air, par le biais de leur société Ruffly.

« Je voulais faire le tour du monde, mais aussi prouver aux gens que l’on peut le faire avec un grand chien, explique Jess à CNN Travel. En un week-end, Moxie s’était habituée à ma moto. Ma chienne découvre quotidiennement des paysages inédits et de nouvelles odeurs. Je suis si heureuse qu’elle profite de cette expérience à mes côtés ».

Des à-côtés à prendre en compte

Cette aventure semble idyllique, mais elle n’est pas de tout repos ! Elle a nécessité des mois d’entraînement, toutefois indispensables pour assurer la sécurité de tous. La curiosité des passants représente parfois un risque pour le duo : « Les automobilistes sont si surpris de nous croiser sur leur chemin qu’ils sortent leur téléphone pour nous prendre en photo, et causent presque des accidents » confiait Jess.

Les motards doivent aussi trouver des hébergements dog-friendly (qui acceptent les chiens) et sont souvent contraints de camper à l’état sauvage, faute de logement. Comme le souligne la maîtresse de Moxie, « il faut aimer la nature pour faire cela ! »

Une aventure à suivre sur les réseaux sociaux

Jess et Greg documentent leur histoire « excitante » et « spectaculaire » sur Instagram et sur YouTube, pour le plus grand bonheur de leurs milliers de followers. Ils y partagent des photos et des vidéos prises dans des paysages à couper le souffle.

Moxie est une véritable « source d’inspiration » aux yeux de sa maîtresse, qui s’est d’ailleurs fixé l’objectif de collecter 100 000 $ pour l’association Girl Up à travers son aventure. Elle prévoit de rouler pendant encore 2 ans et demi (au minimum) afin d’atteindre son but.

