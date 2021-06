Découvrez Diego, un Dogue Allemand passionné de side-car !

Dès qu’il entend le moteur du side-car ronronner, Diego arrive en courant en n’ayant qu’une idée en tête : prendre place dans le panier. La passion qu’a ce chien pour ce véhicule a de quoi surprendre. L’histoire de son arrivée dans la vie de ses maîtres est tout aussi belle.

Diego ne cache jamais son enthousiasme lorsque son propriétaire Carlos Da Silva se dirige vers son side-car. Le Dogue Allemand sait qu’une nouvelle virée à travers les rues de l’East End l’attend. Ce chien ne s’en priverait pour rien au monde, comme le raconte Metro.

Partout où ils vont, Carlos et Diego attirent tous les regards dans cette partie de Londres. Les gens s’arrêtent pour les voir passer et pour les prendre en photo.

Confortablement assis dans la nacelle, attaché et sécurisé, Diego trône fièrement avec sa paire de lunettes qui protège ses yeux et ses grandes oreilles qui se balancent au gré du vent.

Carlos et sa femme Elenice Ribeiro ont un autre Dogue Allemand plus jeune. Il répond au nom de Nelson et est âgé d’un an. Il n’est pas encore autant obsédé par le side-car que son aîné, mais le couple espère qu’il lui emboîtera le pas.

Carlos et Elenice sont propriétaires d’un magasin de motos, où les 2 canidés géants passent une bonne partie de leurs journées. Le quatuor est donc ensemble en permanence.

Sa maîtresse avait une peur bleue des chiens

C’est quelque chose qu’Elenice n’aurait pas imaginé par le passé, elle qui avait peur des chiens. Son mari s’était même fait à l’idée qu’il n’en aurait plus jamais, alors qu’il avait élevé plusieurs Dogues Allemands avant de la rencontrer.

Toutefois, lorsqu’elle a compris à quel point Carlos adorait ces chiens et qu’elle n’avait rien à craindre de ces derniers, elle a fini par accepter. C’est d’ailleurs elle qui lui a offert Diego à Noël en 2015. Elle ne l’a pas regretté.

Elenice a non seulement adoré Diego, mais elle a, en plus, pu prendre la mesure de ce qu’il était capable de lui apporter. En 2017, elle a appris qu’elle avait un cancer du sein. Pendant le traitement, le chien lui a apporté un soutien inestimable. Son amour pour lui n’a fait que se renforcer depuis.

