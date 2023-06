Partez en vacances l'esprit tranquille avec Nomador, un service de garde d'animaux et de maison au poil !

Savourer ses vacances l’esprit léger quand on est l’heureux propriétaire d’un animal de compagnie, c’est possible ? La réponse est « oui » !

Mathilde Ferrari, passionnée de voyages et de petites bêtes, vous propose une solution au poil : Nomador, une plateforme communautaire pour laquelle elle endosse le rôle de directrice depuis 2 ans. Ce concept novateur révolutionne la garde d’animaux et de maison, on vous explique pourquoi.

Comme vous le savez certainement, pléthore d’animaux apprécient le confort de leur foyer et leurs habitudes. Ils sont notamment moins stressés au sein de leur nid douillet. Grâce à Nomador, ils peuvent continuer d’en profiter pendant votre absence, tout en bénéficiant de l’attention d’une personne de confiance.

Toutou gambade tous les matins dans le joli parc d’à côté ? Déguste ses repas à des heures fixes ? Aime s’amuser avec un humain ? Rassurez-vous, un bénévole respectera son « emploi du temps » à la lettre et veillera à son bien-être. Vous pouvez partir l’esprit tranquille !

Quant aux home-sitters, c’est-à-dire les « gardiens de votre logement », ils ont la chance d’accéder à des hébergements gratuits dans le monde entier. Avec Nomador, ils ont la possibilité de concrétiser leur rêve : vivre des expériences de voyage authentiques et locales au contact d’animaux de compagnie.

Comme le précise Mathilde Ferrari dans un communiqué : « Notre plateforme facilite le développement d’une communauté basée sur l’entraide et le partage, et offre une alternative conviviale aux systèmes de garde traditionnels. »

Nomador, une plateforme fondée sur une communauté passionnée par le bien-être animal

Maintenant que vous avez découvert le concept, une question chatouille vos lèvres : comment fonctionne Nomador ? La réponse s’avère toute simple !

Si vous êtes un propriétaire :

Postez une annonce sur la plateforme, dans laquelle vous détaillez votre domicile et les besoins de garde spécifiques de votre trésor sur pattes.

Étudiez les candidatures reçues en fonction de vos attentes.

Échangez avec les postulants via la messagerie sécurisée pour mieux les connaître et établir une relation de confiance.

Pour finir, faites votre choix.

Les home-sitters trouveront également leur bonheur sur Nomador. Comment ? En utilisant le moteur de recherche de la plateforme caractérisé par sa facilité d’usage. Localisation, dates, espèces à garder… Il existe des myriades de filtres pour dénicher la « home sweet home » idéale !

Pour candidater, il suffit de créer un compte mettant en avant leur motivation et leur expérience avec les animaux. À la fin de leur séjour, ils peuvent recevoir des recommandations qui « enrichissent leur profil et rendent leurs futures candidatures plus attrayantes ».

Certes, l’idée se révèle particulièrement intéressante. Mais devez-vous sortir votre porte-monnaie ? En effet, les maîtres et les home-sitters peuvent s’abonner à la plateforme à partir de 29 € pour 3 mois ou 79 € pour un an.

Information en plus et non des moindres : 2 formules incluant des services et des fonctionnalités complémentaires sont proposées. Leur montant s’élève à 139 et 179 €.

Plus d’infos sur le site web de Nomador en cliquant ici.