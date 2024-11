Partagez la magie de Noël avec votre chien en lui offrant un calendrier de l'avent Canigourmand rempli de friandises naturelles

Tic-tac… Le compte à rebours a commencé. Emmitouflé dans son beau manteau blanc, Noël approche à grands pas pour le plus grand bonheur des petits et des grands, mais aussi… de nos amis les animaux ! Parce que nos fidèles compagnons à 4 pattes ont également le droit de se faire plaisir durant les fêtes de fin d’année, Canigourmand propose un calendrier de l’avent contenant 24 friandises naturelles, que les mascottes de Woopets goûteront tout au long du mois. Miam !

Nos animaux de compagnie sont considérés comme des membres de la famille à part entière. Chez Woopets, nous sommes heureux de venir travailler au bureau avec nos boules de poils adorées et de leur faire découvrir des produits de qualité.

Cette année, nous avons de nouveau souhaité partager la magie de Noël avec elles et les gâter. Oria (Berger Australien) et Lizzy (chienne croisée adoptée en refuge) ont un point commun : la gourmandise.

Par amour pour eux – et pour flatter leur estomac exigeant –, nous leur avons offert le calendrier de l’avent pour chien de la marque Canigourmand. Lorsque nous leur avons présenté la jolie boîte garnie de succulentes surprises, nos fidèles compagnons ont immédiatement remué la queue d’excitation et fait voyager leur petite truffe parmi les 24 paquets alléchants.

Ces derniers contiennent chacun une friandise 100 % naturelle, sans céréales, sans additifs et sans colorants : masque de bœuf, patte de poulet, chips de cochon, lamelle d’agneau... Mais on ne vous en dit pas plus, et on vous laisse découvrir les diverses saveurs qui raviront les papilles de votre fin gourmet !

Un cadeau pour faire plaisir à son chien et une solution d’occupation hivernale

Le calendrier de l’avent de Canigourmand constitue un superbe cadeau de Noël pour faire plaisir à nos toutous adorés, tout en enrichissant leur mastication et leur alimentation. Lorsque l’hiver exhale ses froids baisers et que la météo exprime son humeur maussade, les activités en extérieur de nos amis à fourrure ont tendance à se limiter.

Ainsi, ce délicieux présent apporte une occupation quotidienne et une stimulation mentale à nos compagnons à 4 pattes. Du 1er au 24 décembre, ils reçoivent une friandise naturelle à mâcher au quotidien, qui contribue à canaliser leur énergie. Non seulement ils s’occupent, mais ils explorent aussi de nouvelles saveurs et textures chaque jour.

Les membres fidèles de notre équipe canine ont tous leurs préférences. Alors qu'Oria adore les mets au canard, Lizzy raffole de l’agneau. Nous avons hâte de les voir se régaler !

Un rituel apaisant et réconfortant en période de fêtes

En ouvrant les cases du calendrier avec nos mascottes, nous renforçons notre lien au quotidien. Grâce à ce rituel hivernal, nous développons notre relation de complicité avec nos poilus.

Par ailleurs, ces petites douceurs s’avèrent utiles pour aider nos animaux à se détendre et à profiter d’un moment de calme, loin de l’agitation des fêtes. Les visites, les bruits et les déplacements pour célébrer Noël peuvent facilement perturber nombre de représentants de la gent canine.

En raison des traumatismes de son passé, Lizzy se laisse facilement envahir par le stress au moindre changement important dans sa vie. Ces plaisirs gustatifs représentent un excellent moyen de gérer sa surcharge émotionnelle, et de lui faire oublier les mauvais souvenirs.

En période de haute stimulation, l’activité masticatoire offre ainsi un apaisement naturel à nos petits compagnons. Nous appréhendons désormais l’accueil des invités et les longs repas de Noël avec beaucoup plus de sérénité !

Calendrier de l’avent géant, 49,99 €. Plus d’infos sur canigourmand.com.