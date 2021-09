Paris : Excédés, les propriétaires de chiens accusent la capitale de négliger la cause canine

A Paris, le manque d’endroits où les chiens peuvent jouer librement plonge les propriétaires canins dans le désarroi. Ceux du centre de la capitale disposaient d’un espace dans le 4e arrondissement, mais l’expérience a pris fin il y a quelques semaines suite aux plaintes des riverains. La mairie promet l’ouverture prochaine d’un parc dédié aux canidés.

Une « cohabitation pas toujours facile » et « des pelouses ravagées » sont invoquées par Ariel Weil, maire de Paris Centre (secteur regroupant les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris), pour justifier la fermeture de l’un des rares espaces qui permettaient aux chiens d’évoluer sans laisse dans la capitale.

Fin juin, l’expérimentation consistant à donner accès aux quadrupèdes au Jardin de l’Hôtel Lamoignon - Mark-Ashton (4e arr.) pendant 2 heures en soirée, a pris fin. Une décision faisant suite aux plaintes des habitants des environs. Ces derniers se disaient excédés par les nuisances sonores et inquiets pour la sécurité des enfants, rapportait Le Parisien ce jeudi 2 septembre.

Jardin de l’Hôtel Lamoignon - Mark-Ashton (Google Street View)

L’élu annonce toutefois l’ouverture d’un nouveau site dans quelques mois, « un espace de 150 mètres carrés, sur une grande pelouse », et dont l’aménagement devrait débuter fin 2021 / début 2022. Une promesse que les maîtres accueillent avec un certain scepticisme, comme l’illustre la position de Nous les chiens de Paris exprimée par Rachel, la fondatrice de l’association: « On nous a parlé d’un endroit au parc Nelson-Mandela, aux Halles, de 10 mètres sur 10, mais sans nous donner de calendrier. Le budget de réalisation n’est même pas débloqué », indique-t-elle au Parisien.

« La répression s’accroît partout dans Paris »

Propriétaires canins et organisations se mobilisent depuis un an et demi pour obtenir la mise en place de parcs canins à Paris, mais les autorités de la ville ne semblent pas avancer dans ce sens, à leurs yeux. Ils déplorent même « la répression qui s’accroît partout », prenant la forme de contrôles et de verbalisations fréquents. C’est ce qu’entendent dénoncer les participants au rassemblement organisé par Nous les chiens de Paris le 11 septembre prochain devant la Mairie du Centre. L’occasion pour eux d’ « interpeller les élus sur [leur] besoin de parc accessible aux chiens sans laisse » dans les arrondissements concernés.

En ce qui concerne les sanctions citées plus haut, Ariel Weil assure qu’elles ne répondent pas à des « consignes particulières ». Il promet, par ailleurs, que 5 nouveaux parcs canins seront prochainement ouverts dans les 1er, 5e, 13e, 14e et 18e arrondissements, s’ajoutant au 3 nouveaux ayant été « aménagés depuis le début de la mandature ».