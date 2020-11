Oublié par ses propriétaires lors d'un déménagement, un chien parcourt 60 kilomètres vers un lieu inconnu afin de les retrouver

Photo d'illustration

En Chine, un chien qui avait été perdu sur une aire d’autoroute, située à des dizaines de kilomètres du domicile de sa famille, a réussi à rentrer chez lui près d’un mois plus tard. Ses maîtres n’en reviennent toujours pas.

Le 26 septembre 2020, Doudou le chien accompagnait sa famille qui avait quitté sa maison à Hangzhou, dans la province du Zhejiang (Est de la Chine), pour se rendre à Jiande. Un voyage en voiture d’une centaine de kilomètres pour passer quelques jours de vacances.

A mi-chemin, le propriétaire du quadrupède, M. Qiu, a décidé de s’arrêter sur une aire d’autoroute dans le district de Tonglu pour permettre aux siens de se reposer et de se dégourdir les jambes. Ils ont laissé Doudou dans le véhicule et s’en sont éloignés, mais à leur retour, ils ne se sont pas aperçus que l’animal ne s’y trouvait plus, comme le raconte le site Amo Mama.

La famille a donc repris la route et ne s’est rendu compte de l’absence du quadrupède âgé de 7 ans qu’en approchant de la destination. Panique et tristesse se sont emparées des maîtres de Doudou, qui ont pris la décision de retourner à l’aire d’autoroute dans l’espoir de retrouver leur ami à 4 pattes.

Hélas, malgré leurs longues recherches, ils n’avaient pas pu le localiser. A mesure que les jours passaient, M. Qiu et ses proches ont commencé à se dire qu’ils ne reverraient très probablement jamais leur fidèle compagnon.

A lire aussi : La surprise de cette famille quand elle apprend comment son chien occupe ses soirées durant l'été !

Le brave canidé leur réservait toutefois une surprise de taille. 26 jours après s’être volatilisé, Doudou est réapparu… devant chez lui !

Incrédules, ses propriétaires l’ont trouvé qui les attendait derrière la porte de la maison. Il avait parcouru plus de 60 kilomètres pour rentrer au bercail. Les retrouvailles ont été pleines de joie et d’émotion.