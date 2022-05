"Nous les Européens" : un numéro spécial animaux à ne pas manquer ce dimanche sur France 3

Ce dimanche, les animaux seront à l’honneur dans l’émission « Nous les Européens » sur France 3. Ce nouveau numéro sera, en effet, consacré à nos amis chiens, chats et autres compagnons, aux bienfaits qu’ils nous apportent, ainsi qu’à leur protection. Au programme : reportage aux Pays-Bas, médiation animale en Ehpad et entretien avec des acteurs de la cause animale en France.

Chaque semaine, « Nous les Européens » s’intéresse aux nouveautés en Europe dans divers domaines. Ce dimanche 22 mai, le numéro de cette émission présentée par Eléonore Gay et diffusée sur France 3 sera entièrement dédié aux animaux.

Il y sera question du statut de l’animal dans les pays européens, de sa place au sein de nos sociétés, ainsi que des mesures qui sont prises pour le protéger sur le Vieux Continent.

Avec 88 millions de ménages européens possédant au moins un animal de compagnie, les récentes photos et vidéos montrant des Ukrainiens fuyant la guerre avec leurs chiens et chats ont marqué les esprits. Des images qui soulignent l’importance qu’ont les animaux dans nos vies et nos familles.

Intitulé « Animaux, une précieuse compagnie », cet épisode à ne pas manquer nous fera notamment découvrir le travail de l’équipe de la SPA de Gennevilliers (92) et un échange avec le président de l’association.

L’entretien avec Louis Schweitzer, à la tête de la Fondation Droit Animal, constituera un autre moment fort de cette émission, tout comme le reportage « Pays-Bas : animaux sous haute protection ».





Les autorités néerlandaises mettent tout en œuvre pour préserver la vie animale et le bien-être de ces créatures, qu’elles soient domestiques ou sauvages. Unités de police et services sociaux dédiés, sanctions alourdies contre l’abandon, meilleur encadrement des adoptions, présence du Parti pour les animaux PvdD aux Seconde (6 députés) et Première Chambres (3 sénateurs)… La cause animale semble être entre de bonnes mains au pays des tulipes.





Médiation animale en Ehpad : les animaux au service de nos aînés

Cet épisode très spécial de Nous les Européens comprendra également une visite d’Eléonore Gay dans une Ehpad où des séances de médiation animale sont organisées.

Des sessions durant lesquelles les séniors profitent des bienfaits de la présence de chiens, cochons d’Inde et poneys sur le plan émotionnel et celui de la motricité, entre autres.

Rendez-vous donc le dimanche 22 mai à 10h40 sur France 3.

Crédit photos : France TV