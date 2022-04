Montpellier 2e et Grenoble 3e : quelle est la ville la plus "dog friendly" de France ?

Montpellier 2e et Grenoble 3e : quelle est la ville la plus "dog friendly" de France ?

Photo d'illustration

Il fait bon vivre avec un chien du côté de la Côte d’Azur, et l’air méditerranéen n’en est pas la seule raison. En termes d’espaces canins, de distributeurs de sacs à déjections et d’accès aux transports notamment, les toutous vivent mieux à Nice qu’ailleurs en France, si l’on en croit un nouveau classement établi par la Fondation 30 Millions d’Amis.

Il est de ces communes dans l’Hexagone où il est beaucoup plus facile et agréable de vivre avec un chien, tandis que d’autres ont bien des progrès à faire en matière d’accueil de nos compagnons à 4 pattes. Pour y voir plus clair, la Fondation 30 Millions d’Amis a réalisé un classement des villes françaises les plus « dog friendly », rapporte France Bleu ce mardi 19 avril.

Ledit classement sera dévoilé dans son intégralité dans le numéro de mai du magazine de la Fondation, mais on en connaît déjà les grandes lignes. Il est à noter qu’il ne concerne que les villes de plus de 100 000 habitants, soit 42 au total.

Il prend en compte un certain nombre de critères ayant trait aux besoins quotidiens du chien et de son propriétaire, en termes de bien-être, d’activités et d’équipements publics. Cela va des distributeurs de sacs à déjections au nombre d’espaces verts où les canidés sont autorisés, en passant par l’accès aux transports en commun.



Photo d'illustration

Et c’est donc Nice qui figure en tête, tout comme en 2021. Le chef-lieu des Alpes-Maritimes conserve sa place avec sa douzaine d’espaces dédiés, ses plages et ses plus de 150 parcs ouverts aux chiens. Sans oublier les différentes initiatives lancées dans la ville pour distribuer de la nourriture aux animaux des personnes sans-abri ou encore faciliter l’adoption par les séniors.



Photo d'illustration

Paris, pas si dog-friendly

Montpellier se classe 2e, tandis que Grenoble vient compléter le podium. Paris, elle, n’est que dans le « ventre mou » de ce classement, apparaissant à la 24e place. Loin derrière la première commune francilienne qui est Boulogne-Billancourt (92), 11e. Celles d’Argenteuil (95) et de Saint-Denis (93) sont respectivement 39e et 40e, symbolisant les efforts que la région parisienne a encore à faire dans ce domaine.

La plupart des propriétaires canins franciliens interrogés à ce sujet par France Bleu trouvent, entre autres, qu’il y a trop peu d’endroits où leurs chiens peuvent se dépenser et de distributeurs de sacs de ramassage. Ces derniers sont, en revanche, au nombre de 185 à Boulogne-Billancourt, qui fait figure de meilleur élève parisien, aussi grâce à son bois.

A lire aussi : La lettre au Père Noël émouvante d'une chienne en quête d'un nouveau foyer depuis 4 ans



Photo d'illustration

Des distributeurs qu’on ne rencontre pas à Montreuil, mais la commune séquano-dionysienne occupe tout de même une honorable 14e place, en grande partie parce qu’elle est « très investie dans la défense de la cause animale », indique 30 Millions d’Amis.