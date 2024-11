Mobilisation générale pour réunir un chiot disparu dans un aéroport et sa future famille

Archie, un Teckel de 5 mois, a disparu au sein de l’aéroport international Rogue Valley, dans l’Oregon (États-Unis), après avoir échappé à la vigilance de sa gardienne. Le personnel a été prévenu et, aidé d'autres personnes, a recherché l’animal durant une journée entière avant de le localiser. Pendant ce temps, la future famille du canidé n’a cessé de s’inquiéter.

Tout avait pourtant bien été organisé pour permettre au chiot de rejoindre sa nouvelle maison. Comme cette dernière se trouvait à New York, il était préférable pour lui de voyager en avion, car le trajet par voie terrestre était de plusieurs dizaines d’heures. Un billet lui a alors été acheté et le quadrupède s’est rendu à l’aéroport, accompagné de sa gardienne.

Melissa Shrader

Une situation urgente

Malheureusement, en l’espace de quelques minutes seulement, Archie s’est échappé sans que la bénévole ne puisse rien faire. Elle a immédiatement contacté Melissa Shrader, l’éleveuse du chiot, qui a fait le nécessaire pour lancer des recherches. Le personnel de l’aéroport a été informé de la situation et une équipe de police s’est déplacée sur les lieux.

Tous ont commencé à chercher la boule de poils, qui demeurait introuvable. Son avis de disparition a été publié sur les réseaux sociaux et relayé par de nombreux internautes. Tout le monde s’inquiétait pour Archie, qui n’avait toujours pas pointé le bout de son nez à l’issue de la première nuit.

Un visage familier

Toutefois, le toutou n’était pas parti bien loin et a finalement été repéré le lendemain matin, rapportait KOBI-TV NBC5 : « Nous avons repéré son museau qui dépassait juste à l'extérieur de la zone publique au sud du terminal et, en réunissant tout le monde, nous avons pu le faire sortir », racontait Amber Judd, directrice de l’aéroport.

Archie avait trouvé refuge dans un endroit chaleureux et protégé des intempéries, selon cette dernière. Une fois récupéré, il a pu reprendre son trajet là où il l’avait arrêté et a rejoint sa famille. Melissa Shrader, qui avait été très perturbée par sa disparition, a déclaré : « Merci pour toute votre aide, la famille et moi sommes heureuses. Et merci pour tout ce que vous avez pu faire ».