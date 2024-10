Mickey, un chien retrouvé vivant 9 jours après le glissement de terrain, symbolise l'espoir après la catastrophe

Au début du mois de septembre 2024, un super typhon baptisé Yagi a frappé le nord du Vietnam, entraînant le décès de nombreuses personnes. La belle-mère et le beau-frère de Luc Thi Thu Hoai, une femme originaire de Yen Bai, ont malheureusement perdu la vie, laissant leurs proches endeuillés. Étrangement, le chien qui vivait avec eux n’a pas été retrouvé sur les lieux. En réalité, il était toujours enseveli sous les décombres et attendait que l’on vienne le chercher.

Il vivait avec la famille depuis plus d’un an, rapportait VietNamNet. Depuis, il était devenu un membre à part entière du foyer et était très aimé par ses proches. Tristement, l’harmonie du quotidien a été rompue lorsque le cyclone a ravagé les lieux. La maison dans laquelle ils vivaient tous a été détruite à la suite d’un glissement de terrain. Après le passage de la tempête, il n’y a plus eu aucun signe de vie dans la bâtisse.

De faibles aboiements

Toutefois, la laisse du chien nommé Mickey a été retrouvée. Elle semblait arrachée comme s’il s’était enfui. Luc Thi pensait alors qu’il était parti se réfugier dans les collines avoisinantes jusqu’à ce que son mari reçoive un appel 9 jours plus tard. À l’autre bout du fil, un voisin assurait avoir entendu des aboiements provenant des ruines de la maison familiale.

L’homme s’est précipité sur les lieux, persuadé qu’il s’agissait du quadrupède. Il a commencé à fouiller dans les débris et la boue jusqu’à ce que la silhouette du canidé se dessine. Seule sa tête sortait de la vase. Il pouvait à peine respirer et n’avait pas mangé, ni bu depuis l’incident.

© Luc Thi Thu Hoai

Un lien puissant

L’époux de Luc Thi l'a sorti de là et l’a conduit chez un vétérinaire, où il a été nettoyé, puis soigné pendant plusieurs jours. Par miracle, Mickey s’en est merveilleusement bien sorti et a repris sa vie d’avant. Il a recommencé à manger normalement, s'hydrater et même courir. Pour Luc Thi et son mari, il représente désormais le lien avec les membres de la famille décédés, « le dernier souvenir » qu’ils ont d’eux.