La résilience d'un chien gravement blessé lors d’un cyclone qui s’est battu pendant des mois pour guérir et trouver une nouvelle famille aimante

Jimmy a eu beaucoup de chance. Après avoir survécu au cyclone Gabrielle qui a dévasté une partie de la Nouvelle-Zélande en février 2023, ce croisé Lévrier aurait dû être euthanasié à la fourrière. Heureusement, la bonne samaritaine qui veillait sur lui a finalement souhaité l’adopter. Plus de 12 mois plus tard, le toutou a guéri de ses blessures physiques et il est plus heureux que jamais dans son nouveau foyer.

En février 2023, le cyclone Gabrielle a dévasté certaines parties de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande et touché des parties du Vanuatu et de l'Australie. En plus des 12 pertes humaines, les dégâts ont été considérables. Les animaux aussi ont souffert de ce cyclone tropical sévère.

C’est le cas de Jimmy, un chien croisé Lévrier gravement blessé lors du passage de Gabrielle. Après avoir survécu seul aux inondations causées par le cyclone pendant des semaines, le toutou qui a frôlé la mort a miraculeusement repris du poil de la bête et il a même trouvé une nouvelle famille pour la vie. Une histoire réconfortante rapportée par Hawke’s Bay Today.

Un chien dans un état choquant

Jimmy a été retrouvé près d’un pont effondré à Hawke’s Bay (Nouvelle-Zélande) près de 2 mois après le passage du cyclone. C’est Liv Flynn, la fondatrice de Hawke's Bay Bird and Wildlife Rescue, qui lui est venue en aide après avoir été contactée par un membre de sa communauté.

Liv Flynn / Facebook

En arrivant sur place, Liv a été choquée par l’état du chien. Gravement émacié, le pauvre toutou était couvert de plaies ouvertes et de limon sec et l'extrémité de sa queue manquait.

« J'ai doucement enroulé mes bras autour de ce qui ressemblait à un paquet d'os tremblants. Le chien était incapable de marcher, alors je l'ai porté jusqu'au HB Wildlife Centre et lui ai administré les premiers soins d'urgence », a déclaré Liv Flynn qui est plus habituée à soigner des oiseaux sauvages.

Liv Flynn / Facebook

Après une visite chez le vétérinaire, Liv a contacté la SPCA et la fourrière pour chiens du conseil municipal de Napier, afin de tenter de retrouver son propriétaire. Hébergé à la fourrière, le chien était malheureusement sur la liste des chiens à euthanasier si personne ne venait le réclamer.

Liv Flynn / Facebook

Un long chemin vers le bonheur

Liv avait noué un lien spécial avec le rescapé et elle ne pouvait pas se résoudre à l'abandonner. Sans nouvelle de ses propriétaires, elle a finalement décidé de l'accueillir chez elle et de le baptiser Jimmy en hommage à son grand-père.

La jeune femme savait que sa rééducation serait un chemin long et difficile, mais elle était prête à y faire face.

Liv Flynn / Facebook

« On lui a diagnostiqué une anxiété grave liée à un traumatisme et un trouble du cerveau dû à des facteurs déclencheurs comme l'obscurité, l'eau et la pluie. Il n'a pas seulement été gravement blessé physiquement, il a été détruit mentalement, émotionnellement et psychologiquement », a déclaré Liv Flynn.

A lire aussi : À force de voir leur Husky fuguer constamment, le personnel d’un refuge décide de lui donner ce qu’il veut

Liv Flynn / Facebook

Plus de 12 mois après avoir été trouvé, « Cyclone Jimmy » a terminé sa formation avec l’aide de la dresseuse de chiens Augusta Grayson et de PET First Aid and Training. Il a appris à maîtriser ses émotions et les cicatrices mentales de son expérience s'estompent de jour en jour. Aujourd’hui, il pèse 37 kg (contre 7 kg le jour de son sauvetage) et il savoure sa nouvelle vie dans son foyer pour toujours avec Liv. Un parcours des plus inspirants !