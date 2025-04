Les métiers bien-être au service de nos animaux de compagnie

Longtemps oublié, le bien-être animal est aujourd’hui au cœur des préoccupations des humains qui partagent leur vie. De plus en plus de métiers se développent autour de cette notion, avec une idée simple?: aider nos chiens et nos chats à se sentir bien.

Le toilettage, bien que connu, fait partie des métiers qui prennent soin de nos chats et de nos chiens. Les toiletteurs peuvent aussi utiliser des techniques de massage pour apaiser les animaux, même si le métier de masseur animalier existe en lui-même. D’autres métiers moins connus, axés sur la naturopathie et les soins énergétiques, complètent ce bouquet bien-être ! Si, en matière de santé, rien ne remplace l’expertise d’un vétérinaire, chacun de ces métiers peut soulager, à sa façon, nos chiens et nos chats. On vous montre ?

Le massage animalier, le métier bien-être pour les animaux

Le massage animalier fait partie des professions qui nécessitent une formation aux métiers animaliers sérieuse, comme celles proposées par Snob Dog Academy, avant de pouvoir se lancer. Palpations, effleurements et autres manipulations nécessitent en effet des connaissances pointues de l’anatomie des animaux. Chaque geste, chaque toucher, s’adapte à l’animal et à ses besoins :

âge de l’animal,

problèmes de santé préalablement constatés par un vétérinaire,

fatigue musculaire,

stress, etc.

Le massage peut également être un atout de taille dans les moments clés de la vie de votre chien ou de votre chat. Un déménagement, par exemple, peut être stressant. Un changement de vie, d’habitudes ou une adoption récente peuvent aussi stresser un animal. Un massage peut lui apporter un certain réconfort, le soulager.

Votre chien est un compétiteur ? Il est sportif et vous accompagne dans toutes vos aventures outdoor ? Un bon massage ne pourra lui faire que du bien?! En détendant les muscles, vous permettez à votre chien de récupérer plus vite, plus facilement. Mais attention?! Comme nous l’évoquions, le massage animalier, c’est un métier. Laissez faire les pros, en vous assurant que le masseur choisi possède une formation solide et une bonne expérience. De votre côté, rien ne vous empêche de compléter avec des caresses un peu plus prononcées, pour le soulager à tout moment. Une jolie complicité vous unira dans ce doux moment de partage.

Le toilettage, pour chouchouter nos chiens et chats

Il est encore courant de penser avant tout à l’esthétique lorsqu’on parle de toilettage canin et félin. Pourtant, ce métier a largement évolué au fil des ans. S’il a toujours intégré le lavage, brossage et coupage de poils des animaux, il axe aujourd’hui ses activités sur le bien-être animal. Les clients sont d’ailleurs de plus en plus exigeants pour leurs animaux, et ils ont bien raison !

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains toiletteurs complètent parfois leur formation avec celle sur le massage animalier. Le stress peut rapidement s’inviter au cœur d’une séance de toilettage, si l’animal n’est pas habitué à la douche, au pulseur ou à rester attaché un certain temps.

Dans tous les cas, le toiletteur aura à cœur de manipuler les animaux avec douceur et bienveillance, en veillant à ce que la séance se passe au mieux. Le tout en leur offrant un pelage tout beau tout neuf ! Mieux encore, s’il constate la présence de parasites ou de soucis de peau, il pourra vous en parler pour que le nécessaire soit fait.

La naturopathie, un métier atypique au service de nos animaux

La naturopathie s’est peu à peu démocratisée dans nos vies d’humains. Mais saviez-vous que le métier de naturopathe animalier existait ? Axée sur l’utilisation de plantes et de solutions naturelles, cette approche s’accorde avant tout à respecter le bien-être animal.

Attention?! Le naturopathe animalier ne remplace pas votre vétérinaire. Le diagnostic de ce dernier, ainsi que les traitements adaptés, restent de rigueur. Toutefois, la naturopathie peut parfois apporter un complément bien-être intéressant aux animaux.

Huiles essentielles, fleurs de Bach ou encore homéopathie, les solutions sont nombreuses?! L’objectif est de travailler avec de petites doses, sur le long terme. Certains organismes accueillent bien ce genre de solutions naturelles, alors pourquoi ne pas tester en complément des soins classiques ?

Au cours de sa formation, le naturopathe animalier apprend à considérer l’animal dans son ensemble (spécificités, quotidien, besoins), tout en tâchant de comprendre d’où vient son mal-être. En prenant soin de sa vitalité jour après jour, il stimule sa capacité d’auto-rétablissement. Dans certains cas, le naturopathe peut également vous conseiller, afin de modifier certaines habitudes quotidiennes, qui pourraient favoriser le bien-être de votre animal. Que du bonus !

Les soins énergétiques, un complément au bien-être animal

Les soins énergétiques et la lithothérapie font eux aussi leur entrée dans l’univers animal. On y croit ou on n’y croit pas : chacun fait comme il veut ! Le fait est que de nombreuses personnes apprécient le recours occasionnel aux soins énergétiques pour soulager leurs animaux. Une fois encore, il est important de souligner que rien ne remplace l’expertise d’un vétérinaire pour soigner vos animaux. Si, toutefois, vous souhaitez compléter ces soins avec des méthodes moins conventionnelles, car vous pensez qu’elles pourraient correspondre aux besoins de vos animaux, rien ne vous en empêche. Ici aussi (et quel que soit le professionnel auquel vous faites appel, tous domaines confondus), assurez-vous toujours qu’il ait suivi une formation rigoureuse.

La lithothérapie et les soins énergétiques, bien que considérés comme des approches alternatives, offriraient un soutien énergétique aux animaux en quête d’équilibre. Les pierres naturelles, par leurs vibrations, interagiraient en effet avec l’énergie des animaux, influençant positivement leur bien-être physique et émotionnel. En complément, les soins énergétiques viseraient à réharmoniser leur champ énergétique pour apaiser tensions et inconforts. Utilisés à titre préventif ou en soutien, ces soins contribueraient donc à maintenir un bien-être régulier, en plus des soins conventionnels et de vos petites attentions quotidiennes, pour votre cher compagnon à quatre pattes qui vous apporte tant de bonheur !

Le bien-être de votre animal passe avant tout par l’attention et les soins que vous lui apportez, ainsi que par un quotidien calme et serein. En parallèle, ces quelques métiers peuvent occasionnellement apporter une dose de bien-être supplémentaire à vos petits compagnons. Pourquoi s’en passer ?