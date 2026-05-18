Membre de l’équipe militaire d’effaroucheurs, cette chienne excelle dans sa mission qui consiste à repousser les animaux de l'aéroport du Loiret (45) (vidéo)

Athéna est une jeune recrue canine de 5 mois qui assure avec brio dans sa mission auprès des militaires d’une base aérienne. Elle s’entraîne quotidiennement, et grâce à son travail acharné, elle permet aux avions de décoller et d’atterrir en toute sécurité.

C’est un rôle essentiel que joue Athéna, ce Chien d’Oysel. Exerçant à la base aérienne d’Orléans-Bricy (Val-de-Loire), elle est le binôme du sergent-chef Paul, et travaille pour l’équipe d’effaroucheurs. Méconnue, cette tâche est indispensable pour les militaires.

Un rôle d’experte

D’ordinaire, explique Ici, ce sont les faucons qui sont chargés de faire fuir les oiseaux et les animaux sauvages sur le tarmac. La mission peut aussi être assurée par les chiens, en témoigne le cas d’Athéna, qui, du haut de ses 5 mois est déjà une effaroucheuse très performante. Pour y parvenir, elle est à l’œuvre durant 4 heures par jour, aux côtés du sergent-chef Paul.

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Ce dernier précise à propos de la race de la chienne : « C’est une race de chiens très polyvalents, broussailleurs, leveurs de gibiers. Athéna est bien adaptée aux types d’animaux qu’on trouve sur la plateforme d’Orléans-Bricy. Des faisans, des lièvres, de lapins ». Il ajoute que les qualités de la chienne sont nombreuses, notamment avec ses « capacités olfactives et visuelles [qui sont] plus développées que chez l’humain ».

Éviter un risque majeur

Grâce aux explications du militaire, on perçoit à quel point le rôle d’Athéna est important. En éloignant les animaux de la zone de décollage et d’atterrissage des avions, la chienne évite les accidents qui peuvent survenir. Son binôme explique : « Sur un avion à réacteur, il n’y a aucune protection et l’oiseau peut pénétrer dans le moteur par l’entrée d’air, endommager des éléments ». En prévenant ce risque, la chienne permet un travail plus efficace à l’équipe de militaires.

Les « collisions » sont bien plus fréquentes que ce que l’on pourrait imaginer, et représentent un coût financier et temporel important. « L’immobilisation d’un avion a evidemment des conséquences », rappelle le sergent-chef.

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Bientôt une équipe de chiens effaroucheurs

Très satisfaite du travail d’Athéna, l’équipe s’apprête à former d’autres chiens dans la même dynamique. Bien qu’elle soit encore en cours de formation, Athéna a déjà montré ses nombreux atouts. Son terrain de jeu de plus de 600 hectares lui permet de s’entraîner comme il se doit, et elle sera sans doute ravi de transmettre son savoir à de nouvelles recrues.