Mélomane, ce Dogue de Bordeaux ne peut s'empêcher de chanter lorsqu'il entend sa chanson préférée de la chanteuse Alicia Keys !

Dès que les premières notes de son morceau favori retentissent, Frank le chien ne peut résister à la tentation d’accompagner la chanson de sa voix. C’est tout simplement plus fort que lui. Son maître a eu la bonne idée de le filmer pendant que ce ténor à 4 pattes était à l’œuvre.

Les chiens hurlent à la manière des loups pour différentes raisons, notamment en réaction aux chants, qu’il s’agisse de ceux de leurs maîtres ou de quelqu’un d’autre. D’après certains spécialistes, l’animal ne sait pas trop comment interpréter ces sons. Il peut aussi les prendre pour un appel social et y répond à sa façon.

Quoi qu’il en soit, on a tendance à avoir un regard anthropocentré sur certains comportements affichés par nos animaux de compagnie, et on aime ainsi à croire que nos chiens ont la même sensibilité que nous vis-à-vis de la musique, par exemple.

Le Dogue de Bordeaux dont il est question ici réagit, justement, à une chanson en faisant le loup. Apprécie-t-il vraiment la mélodie ou, à l’inverse, ces sonorités le gênent-elles ? Ce qui est certain, c’est qu’elles ne le laissent pas de marbre.

Le canidé, répondant au nom de Frank, était tranquillement couché sur la moquette du salon, s’amusant avec son jouet préféré devant la télévision. Son propriétaire, qui filmait la scène, a mis la chanson « Doesn't Mean Anything » interprétée par Alicia Keys.

Les premières notes se font entendre et Frank change aussitôt d’attitude. Il délaisse son jouet et porte toute son attention sur la télévision. Il commence alors à hurler et à grogner, et ne s’arrête que lorsque son humain met la lecture en pause. Il la relance et le chien se remet aussitôt à donner de la voix.

Son maître finit par stopper définitivement la lecture, sans doute pour ne pas perturber la soirée des voisins avec les hurlements de son adorable ami canidé.

Voici la vidéo montrant Frank pendant qu’il pousse la chansonnette, postée sur YouTube et relayée par Animal Channel :

