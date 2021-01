Meilleurs amis, ce chien pleure de joie quand il redécouvre la vache qui l'a élevé !

Inconsolable depuis qu’il a été privé de la vache qui l’avait pris sous son aile, Rookie le chien a retrouvé toute sa joie de vivre quand elle est rentrée au bercail.

On ne se lasse jamais des récits d’amitiés entre animaux appartenant à des espèces distinctes. Ces histoires sont autant de leçons de vie et nous rappellent qu’on peut s’apprécier mutuellement et s’entendre malgré les différences. Celle dont il est question ici prouve aussi qu’un chien n’oublie pas ceux qui ont été à ses côtés, l’ont aidé et lui donné de l’amour.

Il s’agit de Rookie, canidé qui avait perdu sa mère alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chiot. Recueilli par une famille de fermiers, il a grandi auprès de nombreux animaux, comme le raconte Shareably. C’est surtout du côté de l’étable qu’il a passé le plus de temps. Il s’est lié d’amitié avec les bovins, mais une relation tout à fait spéciale s’est mise en place entre lui et l’une des vaches.

Celle-ci s’est occupée de lui comme s’il était son petit. Elle l’a réconforté et pris soin de lui. Elle le laissait même grimper sur son dos pour dormir. Pour Rookie, cette vache était une mère de substitution, en quelque sorte.

Tout allait bien pendant 2 ans. Hélas, le fermier a connu des difficultés sur le plan financier et a dû prendre des décisions douloureuses. L’une d’elles a été de vendre la vache à un autre agriculteur, établi non loin de là.

Quand ses nouveaux propriétaires sont venus la chercher, Rookie était présent. Il les voyait l’emmener au loin, incrédule et extrêmement triste. Il a réussi à la rejoindre dans sa nouvelle demeure, mais il a été ramené chez lui, à son corps défendant et en pleurs.

A la ferme, le petit chien a sombré dans la dépression et perdu l’appétit. Son maître avait tout essayé pour lui remonter le moral, mais il savait que tout ce dont il avait besoin, c’était sa maman adoptive.

L’homme a alors fini par la racheter et la ramener, pour le plus grand bonheur de Rookie. Les retrouvailles ont donné lieu à une véritable explosion de joie, comme le montre la vidéo ci-dessous :

