Maya, chienne incomprise qui se rongeait les pattes, attend de trouver une famille aimante depuis près de 2 ans

Cela fait 600 jours que Maya attend d’être adoptée, mais l’équipe du refuge ne désespère pas de lui une famille pour cette chienne amputée d’une patte et souffrant de problèmes comportementaux. Elle est même ouverte aux candidatures provenant de l’étranger.

Maya, chienne croisée de 6 ans, est arrivée au refuge Miracle's Mission, à Carlisle dans le nord de l’Angleterre, en décembre 2020. Depuis, elle attend qu’une famille lui donne sa chance.

Dès sa prise en charge par les bénévoles de cette association, il était clair que l’animal avait un problème ; il ne cessait de se ronger les pattes arrière de manière frénétique et agressive, ce qui lui valait de graves lésions. L’un de ses membres était si profondément atteint que les vétérinaires ont dû l’amputer.



Miracle's Mission / Facebook

Victoria Bryceson, fondatrice de Miracle's Mission, explique au Mirror que d’après les vétérinaires, cette mauvaise habitude pourrait avoir pour origine « un problème psychologique, peut-être combiné à une douleur nerveuse ».

La chienne s’est parfaitement remise de son opération et ses crises ont perdu en intensité. « L'amputation, associée à de nouveaux médicaments, a réduit les cas dans lesquels elle devient agressive envers sa patte arrière restante », indique Victoria Bryceson.

« Elle vous donnera tellement d'amour et beaucoup de rires »

Actuellement, Maya se trouve en famille d’accueil, celle d’un vétérinaire comportementaliste de Glasgow, en Ecosse. Miracle's Mission est ouverte aux demandes d’adoption provenant aussi bien du Royaume-Uni que de l’étranger. « En raison des besoins complexes de Maya et d'un manque d'intérêt pour elle, nous sommes disposés à lui trouver un foyer convenable dans le monde entier et à financer un foyer d'accueil rémunéré pour elle », dit ainsi la fondatrice de l’organisation à ce sujet.



Miracle's Mission / Facebook

La chienne a besoin d’une personne disponible, patiente et ayant de l’expérience avec les chiens ayant tendance à faire preuve d’agressivité. En retour, « elle vous donnera tellement d'amour et beaucoup de rires. Elle adore ses jouets et les bains de soleil dans le jardin ! », conclut Victoria Bryceson.

A lire aussi : Une chienne découverte dans un état catastrophique se remet sur patte, mais attend sa nouvelle famille depuis 750 jours



Miracle's Mission / Facebook