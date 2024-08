Maximus, le chien paralysé qui a retrouvé la marche grâce à l'amour de ses propriétaires et au soutien des internautes

Des dizaines de milliers d’abonnés sur Instagram suivent le quotidien de Maximus, chien de 11 ans qui a récemment eu besoin de l’aide de cette communauté pour surmonter une terrible épreuve.

Croisé Affenpinscher / Bichon à poil frisé, Maximus habite Hamilton en Nouvelle-Zélande, avec la famille qui est la sienne depuis l’âge de 3 mois. Sa propriétaire Heidi Collins le considère d’ailleurs comme son enfant.



Heidi Collins

Tout allait bien pour « Max » jusqu’au 13 janvier 2024. Ce jour-là, sa maîtresse avait constaté en rentrant chez elle que le chien ne pouvait presque plus bouger et haletait. C’était « absolument épouvantable », raconte Heidi Collins au NZ Herald. Ses pattes arrière étaient complètement hors d’usage.

Sa maîtresse et le mari de celle-ci avaient emmené Maximus aux urgences vétérinaires, mais les praticiens n’avaient pas pu identifier l’origine du problème. Ils suspectaient une discopathie (détérioration du disque intervertébral) ou un AVC de la moelle épinière.

« Ils le tenaient et lui donnaient des antidouleurs, se souvient sa propriétaire. Ils n’avaient pas de plan pour lui et disaient qu’ils ne pouvaient pas nous le confier parce qu’il souffrait terriblement. Il ne pouvait pas rentrer à la maison ».

Ils avaient également dit que le traitement était extrêmement coûteux et sans aucune garantie de résultat, suggérant de le faire euthanasier. Pour Heidi Collins, il était évidemment hors de question de faire une telle chose. « Je ne pouvais pas faire euthanasier mon fils. C’était terrible. J’étais hors de moi », confie-t-elle.

Elle s’est alors tournée vers la communauté des « Dog Moms ». C’est ainsi qu’elle surnomme les fans de Maximus sur Instagram. Plusieurs d’entre eux lui ont recommandé de lui faire passer une IRM et de s’adresser à un spécialiste en neurologie vétérinaire. Heidi Collins y avait bien pensé, mais elle était persuadée que cela n’existait pas en Nouvelle-Zélande.

Elle, son mari et les « Dog Moms » ont alors multiplié les coups de fils pour se renseigner et ont finalement trouvé ce dont ils avaient besoin à 120 kilomètres de là. Il s’agit de la clinique vétérinaire ARC Vets, située à Freeman’s Bay dans la banlieue d’Auckland.

Max a été opéré et a réappris à marcher

Le lendemain, le couple a pris la route avec Maximus pour lui faire passer l’examen tant espéré. L’IRM a révélé qu’il avait 2 disques rompus et un nerf pincé dans la colonne vertébrale, entre T13 et L1.

La famille savait enfin ce qui faisait souffrir Maximus. L’autre bonne nouvelle est que c’était curable, moyennant une intervention chirurgicale.

Heidi Collins

Heidi Collins a dû débourser 5000 dollars néo-zélandais (2800 euros) pour l’IRM et le coût global, avec l’opération, était de 14 000 dollars (7800 euros), mais elle était prête à tout pour sauver son « fils ».

Maximus a été opéré avec succès. 6 mois plus tard, il se porte comme un charme et est revenu à ses « pitreries » habituelles. Même s’il vacille encore un peu et doit éviter les sauts, il a réappris à marcher et mène désormais une vie normale.