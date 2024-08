Maltraitée avant d'être abandonnée par ses anciens propriétaires, une femelle Bouledogue Anglais réussit à trouver une famille pour toujours en choisissant la bonne maison (vidéo)

Miranda Ponce, une jeune habitante de Los Angeles (États-Unis), rentrait chez elle avec sa tante lorsqu’elle a fait une rencontre bouleversante : une chienne inconnue l’attendait sous la pluie juste devant sa porte. Couverte de saleté, de coupures et de croûtes, la femelle Bouledogue Anglais semblait avoir besoin d’aide. Miranda n’a pas hésité une seconde avant de lui en apporter.

Une chienne traumatisée

La jeune femme de 22 ans a alors emmené la chienne perdue chez elle afin de la nourrir et de lui donner à boire.

@miranda.nicole1 / TikTok

Miranda a également essayé de la laver, mais la pauvre créature semblait rongée par la peur. « Pendant que je la baignais, j'ai mis mon bras autour d'elle pour la porter et elle est tombée par terre, tressaillant de peur. Cela m'a brisé le cœur, je l'ai serrée dans mes bras et j'ai commencé à pleurer en imaginant ce qu'elle avait traversé », a expliqué Miranda à Newsweek.

« Après son bain, j'ai dormi avec elle dans mon lit et laissez-moi vous dire qu'elle a très bien dormi. », a-t-elle poursuivi.

@miranda.nicole1 / TikTok

Une triste découverte

Le lendemain, Miranda a emmené la chienne chez le vétérinaire qui lui en a appris un peu plus sur le passé de la boule de poils.

Cette femelle Bouledogue de 5 ans semblait avoir été régulièrement utilisée pour la reproduction. Elle avait subi plusieurs césariennes de mauvaise qualité et il était même probable qu'elle ait eu une portée à chacun de ses cycles.

@miranda.nicole1 / TikTok

Lorsque la chienne n'a plus été capable de se reproduire, elle n’avait plus aucune valeur pour ses anciens propriétaires qui l’ont tout simplement abandonnée dans le quartier de Miranda. Les voisins de la jeune femme avaient d’ailleurs vu la chienne se faire jeter hors d'une voiture sans ménagement.

Une bonne intuition

Au début, Miranda espérait retrouver les propriétaires de la chienne, mais après les révélations du vétérinaire, il en était désormais hors de question.

@miranda.nicole1 / TikTok

« Je suppose qu'elle a été physiquement maltraitée, vu la façon dont elle tressaillait, […] et les blessures avec lesquelles je l'ai trouvée. Normalement, je fais tout mon possible pour retrouver le propriétaire, mais cette fois, je n'étais pas sûre que le chercher était la bonne chose à faire. », a-t-elle déclaré.

Baptisée Chloe, la chienne est finalement restée avec Miranda et il n’y a pas un jour où elle n’exprime pas sa reconnaissance à sa nouvelle maîtresse.

« Chloe est l'âme la plus collante, la plus aimante et la plus douce », a déclaré sa bienfaitrice. « Elle est très à l'aise et absorbe tout l'amour et les compliments. Elle est également très attachée à ma tante Patricia, qui la gâte autant que moi. »

Désormais en sécurité et entourée d’amour, Chloe a certainement eu la meilleure des intuitions en choisissant la maison de Miranda !