Maltraité dans le passé, ce chien remercie chaque jour ses bienfaiteurs en leur faisant d’innombrables câlins

Les yeux de Sonny étaient remplis de tristesse il y a encore quelques jours, mais aujourd’hui, ils pétillent plus que jamais. Ce chien a vécu de terribles souffrances dans son passé, et sera éternellement reconnaissant envers ceux qui lui ont offert un nouveau souffle dans la vie. Il a trouvé un moyen touchant d’exprimer sa gratitude…

Sonny est arrivé au Jackson County Animal Shelter (États-Unis) au mois de mars dernier. Le chien émacié a laissé derrière lui une vie marquée par la peur et la souffrance. « On aurait dit qu’il était sur le point de tout abandonner. On voyait la tristesse dans ses yeux », a déclaré Lydia Sattler, directrice du refuge, à The Dodo.

Le canidé avait été grandement négligé par ses anciens maîtres : ses griffes étaient trop longues, ses oreilles avaient été coupées, et il était positif à la dirofilariose. Aussi appelée maladie du ver du cœur, cette pathologie cardio-pulmonaire peut être fatale si elle n’est pas traitée correctement.

Jackson County Animal Shelter - Michigan / Facebook

En dépit de toutes ces horreurs, Sonny était un chien rempli d’amour. Jour après jour, « la vie est revenue dans ses yeux » grâce au soutien des bénévoles. Le quadrupède semblait enfin se sentir en sécurité et a repris du poil de la bête.

« Rencontrer Sonny, c’est l’aimer »

Heureux d’avoir été sauvé, Sonny s’est montré particulièrement affectueux envers ses bienfaiteurs. À chaque fois que l’un d’entre eux s’agenouillait face à lui, le chien se blottissait dans ses bras et y restait aussi longtemps que possible.

Jackson County Animal Shelter - Michigan / Facebook

« Il veut faire des câlins à tout le monde. Il se fond dans la masse. C’est comme s’il n’arrivait pas à s’approcher suffisamment, confiait Lydia Sattler. Il est tellement reconnaissant. Je ne sais pas comment l’expliquer, on le sent. »

Opération séduction

Pendant quelques jours, Sonny a eu du mal à attirer l’attention des visiteurs du refuge. Selon Lydia, son apparence y était pour quelque chose : « Il a l’air mal en point, mais il va s’améliorer. Son pelage va repousser, il va reprendre du poids… ses oreilles ne seront plus jamais normales, mais ce n’est qu’un détail. »

Afin de l’aider à rencontrer une nouvelle famille, un bon samaritain a payé les frais d’adoption de Sonny. Le refuge était également prêt à payer 100% de son traitement contre les vers du cœur pour convaincre ses futurs maîtres de l’adopter. Il ne lui restait plus qu’à trouver sa moitié…

Jackson County Animal Shelter - Michigan / Facebook

Heureusement, il y a quelques jours, le vœu le plus cher de Sonny s’est enfin exaucé. Un homme lui a rendu visite au refuge, et a vu tout le charme qui sommeillait en lui. Il a choisi de lui offrir un nouveau départ. Sonny, en retour, promet de le couvrir de câlins jusqu’à la fin de sa vie !