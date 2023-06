"Malgré tout, vous l’aimez" : la campagne pleine d'humour de Vétocanis célébrant les joies et défis de la vie avec un animal

La vie avec un animal n’est certainement pas de tout repos. On peut compter sur lui pour avoir droit à quelques tâches de nettoyage ou de réparation en plus résultant de sa maladresse. Tout comme on peut compter sur lui pour apporter soutien, réconfort et sourires dans les moments où on en a le plus besoin. C’est l’idée que porte la première campagne 100% digitale lancée par Vétocanis et signée Creapills.