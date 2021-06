Vétocanis dit non à l’abandon avec un harnais solidaire en édition limitée

Les bénéfices réalisés grâce à la vente du nouveau modèle de harnais engagé proposé par Vétocanis seront intégralement reversés à une association de médiation animale. A travers le lancement de cet accessoire et au message qu’il porte, la marque participe à la lutte contre ce fléau qu’est l’abandon d’animaux.

Chaque année en France, 100 000 animaux sont abandonnés, avec un pic constaté durant les vacances estivales. Des chiens et des chats qu’on délaisse sur les bords des routes, dans les bois, sur des parkings ou dans des bâtiments désaffectés, et qui continuent d’espérer que leurs familles reviennent les chercher.

C’est pour lutter contre ce phénomène de plus en plus préoccupant qu’aura lieu la journée mondiale contre l’abandon le 26 juin prochain. C’est aussi contre cette pratique que s’inscrit la démarche solidaire de Vétocanis, marque de produits antiparasitaires, d’hygiène et de soins pour le bien-être des chiens et chats.

Au cœur de sa campagne de sensibilisation, un harnais proposé en seulement 150 exemplaires sur Zoomalia.com et portant en son dos un message clair : « Je ne suis pas un accessoire… Je suis un être vivant ! »

Un harnais solidaire…

Nos animaux de compagnie sont des membres de nos familles à part entière, on ne le répétera jamais assez. Et ce harnais lancé par Vétocanis en édition limitée est là pour le rappeler en permanence, lors des promenades et des activités en extérieur du chien qui le porte.

L’engagement de la marque par le biais du lancement de ce harnais ne s’arrête pas au noble message qu’il véhicule. L’intégralité des bénéfices des ventes de ce modèle sera reversée à Ani'nomade. Il s’agit d’une association de médiation animale basée en Côte-d'Or. L’initiative de Vétocanis l’aidera à couvrir les frais liés aux soins de ses animaux et à poursuivre son œuvre, fortement impactée par la crise sanitaire.

… et ultra pratique !

Opter pour le harnais Vétocanis, c’est aussi doter son chien d’un accessoire à la fois pratique et confortable. Simple à faire porter à son ami canidé et ajustable, il recouvre une bonne partie du dos et du poitrail pour un excellent maintien.

En en étant vêtu, le chien sera à l’aise en toute circonstance à la faveur d’un tissu interne constitué de maille respirante et d’une enveloppe externe imperméable. Sans oublier l’anneau haute résistance dont ce harnais est doté, assurant une traction optimale lorsque l’animal court ou marche rapidement.

Facile à laver (en machine à 30°C), il est proposé en noir et en 2 tailles : M pour les chiens de 10 à 20 kg et L pour ceux de 20 à 40 kg.

Disponible dès maintenant chez Zoomalia en cliquant ici.