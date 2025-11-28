« 6 chiots… Environ 2 mois », le message laissé à la main sur un carton ne laisse aucun doute sur son contenu

La nouvelle employée d’un refuge a été plongée dans le grand bain lorsqu’elle est arrivée au travail un matin avant les autres membres. Elle s’est retrouvée face à une boîte en carton dans laquelle se trouvaient 6 chiots abandonnés. Heureusement, tous étaient sains et saufs, mais le chenil a dû s’adapter pour les récupérer.

L’organisme de sauvetage Central Arkansas Rescue Effort for Animals (CARE), basé aux États-Unis, a récemment accueilli une nouvelle recrue qui a vite été plongée dans la réalité du terrain. Alors qu’elle s’apprêtait à prendre ses fonctions au refuge, elle a trouvé une boîte devant la porte d’entrée. 6 chiots se trouvaient à l’intérieur, rapportait The Dodo .

« C'était la première fois qu'elle était confrontée à des animaux abandonnés sur notre propriété, elle a donc été prise au dépourvu », racontait Alexandra Mounger, directrice de CARE. Elle fait référence à la personne qui a récupéré le carton après l’avoir trouvé devant le refuge.

La bienfaitrice avait lu le message écrit sur la boîte et savait qu’elle allait devoir passer à l’action. En effet, on pouvait lire : « 6 chiots… Environ 2 mois ».

Une grande fratrie à prendre en charge

La femme, Alexandra et l’une de leurs collègues ont rapidement ouvert le contenant et ont effectivement vu 6 chiots à l’intérieur. Les boules de poils étaient bouleversées par ce qu’elles étaient en train de vivre : « Presque tous étaient timides et se figeaient lorsqu'on les soulevait pour les déplacer ou les nettoyer. La plupart se collaient au fond de leur cage… Ça devait être vraiment effrayant d'être séparés de leur mère et enfermés dans un espace sombre et exigu, sans eau ni nourriture », témoignait Alexandra.

Heureusement, l'équipe était là pour prendre soin des chiots. Tous se sont affairés pour leur faire de la place au chenil et surtout leur offrir un espace au sein duquel ils pourraient se dégourdir les pattes. Finalement, les jeunes chiens se sont adaptés à leur nouvel environnement et ont tous commencé à dévoiler leur personnalité. Ils ont été baptisés Luke, Han, Finn, Kylo, Leia et Rey.

Actuellement placés en famille d’accueil, ils continuent de grandir entre de bonnes mains, oubliant progressivement cette période difficile de leur vie. Bientôt, ils seront placés à l’adoption et pourront commencer une nouvelle histoire au sein d’une maison aimante.