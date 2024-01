La lutte contre le surpoids chez les chiens et les chats

Un manque d’activité et une alimentation inadaptée peuvent entraîner un surpoids chez votre compagnon à 4 pattes. Ce problème sanitaire, de plus en plus fréquent chez les chiens et les chats, risque de lui mener la vie dure... En tant que propriétaire responsable, comment lutter contre la prise de poids excessive chez votre ami à fourrure ?

Le surpoids chez les chiens et les chats

Le surpoids des animaux de compagnie – qui se traduit par un excédent de graisse dans le corps – n’est pas à prendre à la légère. Comme le souligne Virbac, laboratoire pharmaceutique français dédié à la santé animale, 85 % des propriétaires ne savent pas que leur chien ou leur chat est concerné par une surcharge pondérale.

En effet, il n’est pas toujours facile de repérer les signes d’embonpoint, lesquels sont souvent progressifs. Voici les principaux indicateurs auxquels vous fier :

Les côtes et la colonne vertébrale sont difficilement palpables.

La taille s’avère non visible en arrière des côtes ; l’abdomen est rond.

Il y a une graisse de couverture modérée.

Vous constatez un ventre et des dépôts graisseux particulièrement épais ? Cela signifie que votre fidèle compagnon est passé à l’étape suivante : l’obésité. Pour la petite piqûre de rappel, le surpoids s’applique aux chiens ou aux chats arborant un poids supérieur de 10 % à leur poids de forme. On parle d’obésité, quand il excède 30 %.

Sans grande surprise, un tel état nuit au bien-être et à la santé de votre partenaire canin ou félin.

Les risques du surpoids pour la santé des chiens et des chats

À terme, un poids excessif engendre des troubles de la santé susceptibles d’affecter l’espérance de vie de votre animal. Ce dernier peut ressentir une fatigue anormale lors des déplacements, en raison d’une difficulté à reprendre son souffle. De plus, l’excès de graisse a tendance à impacter ses articulations. Votre chien ou votre chat a du mal à se mouvoir, et l’arthrose risque de pointer le bout de sa truffe plus précocement.

Par ailleurs, une boule de poils obèse peut développer un diabète sucré, qui se caractérise par une augmentation anormale du taux de glucose dans le sang. Un excès de poids peut également être associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires, respiratoires ou encore cutanées.

Ainsi, pour préserver le bien-être et la santé de votre adorable protégé, il convient de mettre en place de bonnes habitudes. En plus de lui proposer une activité physique régulière, nous vous recommandons de lui fournir une alimentation de qualité adaptée à sa situation. Dans tous les cas, discutez-en avec un vétérinaire.

La gamme Virbac Veterinary HPM Weight, une solution efficace pour gérer le surpoids des chiens et des chats

Afin d’aider votre animal de compagnie à maigrir rapidement et à maintenir son poids de forme, tout en respectant les besoins nutritionnels nécessaires à sa santé, Virbac a développé la gamme Veterinary HPM W. Ces croquettes sont riches en protéines et en fibres, mais pauvres en glucides et en matières grasses.

Pour les chiens, comme pour les chats, les produits se déclinent en 2 versions : le W1 s’adresse aux animaux obèses (perte de poids rapide) ; tandis que le W2 est destiné aux sujets en surpoids (perte de poids douce ou maintien du poids après usage du W1).

Envie de bien commencer l’année ? La marque propose une offre de remboursement jusqu’à 10 € sur l’achat d’un produit Virbac Veterinary HPM W avant le 29 février 2024* :

5 € remboursés pour l’achat d’un sac HPM W1/W2 pour chien et chat inférieur ou égal à 3 kg.

pour chien et chat inférieur ou égal à 3 kg. 10 € remboursés pour l’achat d’un sac HPM W1/W2 pour chien et chat supérieur ou égal à 7 kg.

*Voir les modalités complètes en cliquant sur les liens suivants : Virbac Veterinary HPM W pour chiens ; Virbac Veterinary HPM W pour chats.