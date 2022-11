Lors de sa première intervention, la nouvelle recrue des pompiers sauve un chien de la noyade

Un chien a été sauvé après avoir fait une chute dans un cours d’eau et risqué la noyade. Son sauveur est un pompier fraîchement entré en service, rapportait Dublin Live.

Comme dans bon nombre de métiers, les premiers pas sont particulièrement marquants et déterminants quant à la suite de la carrière. Sean, nouvelle recrue des pompiers de Dublin en Irlande, n’a vraiment pas à se plaindre à ce niveau-là. Il a, en effet, démarré son cheminement de soldat du feu sous les meilleurs auspices en portant secours à un chien.

Le service d’incendie et de secours de Dublin (Dublin Fire Brigade) a relaté son intervention dans un tweet posté le dimanche 23 octobre. La publication comprend une photo montrant un Sean tout sourire tenant le chien qu’il venait de sauver.



Ce dernier répond au nom de Lemon. Il était tombé dans la rivière Dodder et ne parvenait pas à regagner la rive. On ignore s’il s’était perdu avant sa chute dans le cours d’eau ou s’il accompagnait son maître lors d’une promenade. Quoi qu’il en soit, il devait être secouru de toute urgence, car il risquait aussi bien de se noyer que de souffrir d’hypothermie.

« Lemon le chien […] avait besoin d’aide pour retourner sur la terre ferme », indique le post partagé sur Twitter. Le pompier Sean, dont le nom de famille n’a pas été mentionné, est intervenu rapidement après avoir enfilé sa combinaison de sauvetage aquatique.

Il a avancé dans la rivière jusqu’à rejoindre le chien, puis s’en est saisi pour le ramener sur la berge où il a été séché et réconforté.

Sean et Lemon « sont maintenant amis pour toujours », conclut la Dublin Fire Brigade dans son tweet.

