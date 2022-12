Leur chien passe toute la nuit à aboyer, ils éclatent de rire en en découvrant la raison le lendemain matin (vidéo)

Une chienne appelée Alexa est restée éveillée toute la nuit et a aboyé jusqu’au petit matin, troublant le sommeil des membres de sa famille qui ne parvenaient pas à identifier la cause de son agitation. Ce n’est qu’à la lumière du jour qu’ils ont eu la réponse à leurs interrogations.

Alexa est une chienne courageuse et vigilante, prête à tout pour protéger sa famille. Quand elle se met à aboyer au beau milieu de la nuit, ses humains la prennent toujours au sérieux et s’empressent d’inspecter les abords de la maison.

Récemment, sa maîtresse Christina Bingman a été réveillée à 2 heures du matin par ses aboiements. Ces derniers signifiaient clairement qu’Alexa avait détecté une présence suspecte autour de la propriété. Toute la famille a été tirée de son sommeil.

Christina Bingman et les siens ont d’abord pensé à leurs poules. Ils sont sortis les voir, mais elles dormaient tranquillement. Ils ont fait le tour de la maison et tout paraissait normal. Alexa, pourtant, continuait d’aboyer de manière insistante.

Ils n’avaient aucune idée de ce qui pouvait rendre la chienne aussi agitée. Puisque tout semblait en ordre malgré tout, la maisonnée s’est rendormie. A l’exception d’Alexa qui était toujours en mode alarme.

Christina Bingman a été réveillée plusieurs autres fois, mais n’avait toujours pas d’explication à l’attitude inhabituelle de sa chienne.

Ce n’est que quelques heures plus tard, au lever du jour, que l’un de ses enfants a percé l’énigme. Alexa aboyait car il y avait un chat à la fenêtre. Ce n’était pas un vrai chat, mais l’image d’un félin sur un sac de croquettes posé derrière la vitre. La photo était plus vraie que nature et donnait l’impression que l’animal épiait l’intérieur de la maison. Tout le monde a ri aux larmes en découvrant la chose.



« Un chat géant la regardait par la fenêtre toute la nuit »

« Mon plus jeune enfant m'a dit de regarder par la fenêtre et a ri en voyant à quel point le chat sur le sac avait l'air réel et à quel point il était géant. Dès lors, j’ai compris ce qu'Alexa avait essayé de me dire. Il y avait un chat géant qui la regardait par la fenêtre toute la nuit », raconte Christina Bingman à The Dodo.

D’habitude, la mère de famille cache le sac de nourriture pour chat dans une caisse, mais celle-ci était endommagée ce jour-là. Comme elle ne voulait pas que ses animaux y aient accès, elle l’avait mis dehors sur une table et contre la fenêtre.

Elle était loin de se douter que cela allait lui valoir une nuit blanche, puis un fou rire.