Leur chien aboie pendant leur absence, les voisins lui adressent une note remplie de colère qui divise les internautes

Entre les internautes qui comprennent la colère des auteurs du message et ceux estimant que leur réaction est excessive, les commentaires faits au sujet d’une note laissée par des voisins ennuyés par les aboiements d’un chien sont partagés.

Les aboiements fréquents d’un chien figurent parmi les motifs courants de querelles de voisinage. Des solutions existent et elles passent tout d’abord par la compréhension de l’animal, de ses besoins et de ce qui l’amène à s’exprimer de la sorte. Un problème dont il est question dans ce récit, mais à cette différence près qu’il ne s’agit, a priori, que d’un incident occasionnel et non pas répétitif.

C’est, en tout cas, ce qu’on a pu comprendre à la lumière des quelques éléments livrés par les propriétaires. Ceux-ci vivent dans le quartier de Stone Oak à San Antonio, dans l’Etat du Texas. Ils ont posté sur Reddit la photo d’une note que des voisins ont récemment laissée devant chez eux. Le message a suscité des réactions divisées sur le site web communautaire, comme le rapporte 7 News.

« La prochaine fois que vous laisserez votre chien enfermé dans une pièce pendant votre absence, nous appellerons le service de contrôle des animaux. – Vos voisins en colère et agacés. »

« Parlons-en entre adultes »

C’est ce qu’on peut lire sur le morceau de papier placé devant leur porte. Mécontents, les maîtres dudit chien ont lancé un appel à ses auteurs : « Si vous vivez à Stone Oak et avez laissé cette note sur notre porte, parlons-en entre adultes. »

Ils ont précisé qu’ils ne s’étaient absentés que pendant 2 heures en ce samedi après-midi. Ils s’étaient rendus chez le vétérinaire pour des soins concernant leur autre chien.

Certains internautes ont exprimé leur désaccord avec les voisins en question, qualifiant leur réaction d’exagérée. D’autres ont déclaré comprendre leur colère et invoqué la responsabilité des propriétaires de l’animal.