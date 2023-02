Les visites de Yeti, Patou de thérapie, sont des moments de pur bonheur pour les patients (vidéo)

Même s’il n’a absolument rien à voir avec l’abominable homme des neiges, Yeti porte bien son nom, en ce sens que ce chien possède une carrure impressionnante et un épais pelage blanc. Ce Patou est surtout un chien de thérapie dont les visites sont toujours très appréciées et attendues.

Le plus souvent, lorsqu’on évoque les chiens guides d’aveugle, d’assistance et de thérapie, on pense tout de suite à des races telles que le Labrador Retriever et le Golden Retriever. D’autres canidés sont capables de jouer ces rôles à la perfection, car possédant toutes les qualités requises. C’est ce qu’illustre le récit de Yeti, un Patou devenu chien de thérapie certifié.



@yetitherapydog / TikTok

La douceur, la patience, la sensibilité et l’intelligence qui caractérisent ce géant au cœur tendre en font un puissant vecteur de bien-être et d’apaisement pour toutes les personnes qu’il rencontre et auxquelles il prodigue ses précieux services.

Aux côtés de sa maîtresse, Yeti rend régulièrement visite aux pensionnaires de maisons de retraite médicalisées, aux patients dans les hôpitaux et intervient même dans des établissements scolaires.

A tous ces gens, le Chien de montagne des Pyrénées apporte un grand soutien tant sur le plan physique que sur celui émotionnel. Il leur communique sa sérénité et sa joie de vivre, tout en les aidant à rompre avec la solitude, l’isolement, l’anxiété et la dépression. Quelques minutes passées avec Yeti suffisent à avoir un impact considérable sur l’état d’esprit de ces personnes.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant les vidéos partagées sur le compte TikTok qui lui est consacré, où il est surnommé « Roi Maximus Yeti Van Halen » et suivi par plus de 14 000 abonnés.

Un chien qui fait un bien fou aux patients

L’une des publications les plus récentes, totalisant plus de 600 000 vues et relayée par Pet Helpful, montre Yeti déambuler tranquillement dans les couloirs d’une maison de retraite médicalisée de l’Ohio (Etats-Unis), passant d’une chambre à l’autre pour visiter « ses » patients. Un peu comme un médecin qui fait sa tournée quotidienne auprès des malades.

Dans cette autre vidéo, postée la veille, on voit le chien de thérapie recevoir des caresses de la part d’un sénior hospitalisé, prénommé Alex. Le sourire de ce dernier en dit long sur le bonheur qu’il éprouve en présence du quadrupède.

