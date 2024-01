Les vétérinaires opérant un chien qu'ils croyaient victime de morsure sont choqués en découvrant la véritable nature de sa blessure

En recueillant un chien errant souffrant d’une blessure au visage, les bénévoles d’une association de protection animale pensaient qu’il avait été mordu. Lors d’une intervention chirurgicale sur ce canidé, les vétérinaires se sont rendu compte que l’origine de la lésion était tout autre et qu’il s’agissait donc d’un acte de cruauté.

Un chien errant appelé Hachi par ses bienfaiteurs est aujourd’hui en bonne santé après avoir été opéré pour une blessure au visage. Il attend à présent qu’on lui trouve une famille aimante pour toujours, rapporte Live 5 WCSC.

Croisé Akita, Hachi avait été découvert dans l’une des rues de North Charleston, en Caroline du Sud (Etats-Unis), par un passant le 25 décembre 2023. Il est arrivé le lendemain au refuge de la Charleston Animal Society.



Charleston Animal Society / Facebook

Le quadrupède présentait une petite blessure par performation sur la face. A l’issue des premiers examens réalisés sur Hachi, le personnel de l’association était persuadé que la lésion était consécutive à une morsure.

La blessure a guéri en quelques jours, avant toutefois de laisser place à un abcès qui s’est formé au niveau de la joue. Les vétérinaires ont opéré le chien afin de traiter ledit abcès, mais lorsqu’ils l’ont ouvert afin de l’examiner, ils été stupéfaits de constater qu’une balle s’y était logée.



Charleston Animal Society / Facebook

Par chance, le projectile n’avait pas endommagé la mâchoire. Les vétérinaires ont réussi à l’extraire en toute sécurité.



Charleston Animal Society / Facebook

Rétabli et prêt pour un nouveau départ

Le brave Hachi s’en est bien remis depuis. Il est même déjà prêt pour l’adoption, indique la Charleston Humane Society sur sa page Facebook.

Ce chien n’avait donc pas été victime de l’attaque d’un congénère, mais d’un acte malveillant. Qui a bien pu lui tirer dessus et se rendre ainsi coupable de cruauté ? On l’ignore pour le moment. Hachi, lui, semble avoir tourné la page et attend désormais de commencer sa nouvelle vie dans sa future maison.

La médiatisation de son histoire l’aidera sans doute à atteindre cet objectif assez rapidement, même si l’équipe de la Charleston Humane Society prendra le temps d’examiner toutes les candidatures avec soin pour garantir son bonheur.