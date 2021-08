Les tribulations d'une chienne âgée, quasiment sourde et aveugle, retrouvée sous un petit pont

Dans une ville du Nord-ouest des Etats-Unis, les pompiers ont été appelés à l’aide par une famille qui ne parvenait pas à sa chienne sénior, bloquée sous un petit pont après une fugue. Les soldats du feu se sont montrés aussi créatifs qu’efficaces lors de ce sauvetage inédit pour eux.

Le lieutenant Matt St. Pierre, pompier à Hampden dans l’Etat du Maine, n’a pas l’habitude de ce genre d’intervention, mais lorsqu’on lui a demandé de porter secours à un chien en détresse, il n’a pas hésité à passer à l’action. « Quand les gens appellent, la seule chose à dire est : nous verrons ce que nous pouvons faire », a-t-il, en effet, confié à WABI dans la foulée de cette opération.

L’après-midi du mercredi 23 juin, Emily Barrington venait de se rendre compte que sa chienne Ona n’était plus à la maison. Elle avait plus d’une raison de s’inquiéter pour l’animal ; âgée de 16 ans, partiellement sourde et aveugle, elle courait un grand danger en se retrouvant loin de chez elle et sans ses propriétaires pour la protéger.

Le mari d’Emily Barrington a finalement pu la localiser dans la soirée. La chienne sénior se trouvait sous une sorte de petit pont, au milieu du conduit. Trop faible pour réagir, elle restait immobile et gémissait. Ona ne pouvait pas en ressortir et il était impossible pour ses maîtres de l’atteindre pour la récupérer.

WABI

Comme si de rien n’était…

C’est là qu’ils ont fait appel aux pompiers de Hampden. Le lieutenant St. Pierre et un collègue sont rapidement arrivés sur les lieux et ont improvisé avec les moyens dont ils disposaient. Après avoir évalué la situation, le premier a rampé pour s’introduire sous le ponceau par l’un des côtés du passage, tandis que son camarade s’est positionné à l’autre extrémité pour pousser délicatement la chienne dans sa direction à l’aide d’une perche.

De retour à l’air libre, Ona a vite retrouvé sa sérénité. Rassurée par la présence de sa famille, elle a cessé de gémir et s’est remise à remuer la queue et à marcher, comme si de rien n’était.

Emily Barrington et les siens ont remercié les pompiers de Hampden pour leur intervention salutaire. Ona, qu’ils avaient adoptée en refuge, fait partie de leur famille depuis 15 ans.

A lire aussi : La fille d’un policier décédé récemment honore sa mémoire en sponsorisant l'adoption d'un chien « non-adoptable »

WABI