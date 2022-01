Les téléspectateurs anglais émus aux larmes devant l'amitié naissante entre une fillette malade et un chiot

© Channel 4

Atteinte d’une mitochondropathie, Kiya attendait avec impatience de rencontrer les chiots d’un refuge et d’en choisir un pour l’adopter. La scène, diffusée dans le cadre d’une émission télévisée, était particulièrement émouvante.

« The Dog House » est une émission diffusée sur la chaîne britannique Channel 4 et tournée au refuge Wood Green à Goldmanchester, dans l’Est de l’Angleterre. On y découvre le travail du personnel et ses efforts pour trouver des familles aimantes aux chiens dont il s’occupe.

Le dernier épisode en date, montrant la rencontre entre une fillette malade et sa nouvelle amie à 4 pattes, a ému de nombreux téléspectateurs, comme le rapportait Express jeudi 27 janvier.





Channel 4

Kiya et sa famille étaient à la recherche d’un chien à adopter. Elles venaient de vivre une année très difficile, depuis qu’elles ont appris que l’enfant était atteinte d’une maladie mitochondriale. Celle-ci la prive de bon nombre d’activités et rend son quotidien difficile.

« Elle dit toujours qu’elle veut redevenir normale et faire ce qu’elle faisait avant », confie sa mère. Celle-ci raconte que Kiya était en bonne santé, jusqu’à se réveiller un matin, l’an dernier, avec un horrible mal de tête. Elle avait dû être hospitalisée en urgence et avait eu plusieurs crises par la suite, avant le terrible diagnostic.

Malgré tout, la jeune fille n’a rien perdu de sa joie de vivre. Sa maman la compare d’ailleurs à un Jack Russell Terrier, la décrivant comme « très petite, mais fougueuse et avec un très grand sens de l’humour ».

« Pour Kiya, avoir un chien duquel s’occuper la rendrait extrêmement heureuse », poursuit-elle. L’enfant et son entourage cherchaient de préférence un animal de petite taille, ne risquant pas de la bousculer ou de la faire tomber, et pouvant se poser sur ses genoux.

Entre Kiya et Coco, c’était le coup de foudre

Au refuge, les bénévoles ont longuement discuté pour voir quel serait le meilleur chien pour elle. Ils ont finalement décidé de lui présenter une fratrie de 3 jeunes Cockapoos (croisés Cocker Anglais / Caniche Nain).



Channel 4

Kiya était folle de joie en voyant le trio de chiots, mais a tout de suite été attiré par l’un d’eux, une femelle à la robe marron et feu extrêmement douce. C’était le coup de foudre. Ses parents l’ont adoptée et elle s’appelle désormais Coco.



Channel 4

La fillette est aux anges depuis. Elle dit que Coco est « parfaite » et qu’elle se signale parfois par quelques « singeries ». Une merveilleuse amitié est bel et bien née.

A lire aussi : Un chien aveugle voit pour la première fois de sa vie grâce à une opération (vidéo)



Channel 4