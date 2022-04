Les surprenants conseils d'une éducatrice canin qui explique pourquoi la promenade quotidienne n'est pas la meilleure des habitudes

Nos chiens ne peuvent se passer de leurs promenades quotidiennes, c’est ce que la plupart des spécialistes s’accordent à dire. Une éducatrice canin britannique va pourtant à contre-courant de cette vision des besoins de nos amis à 4 pattes en matière d’exercice. Elle estime que certaines sorties devraient être remplacées par des séances de jeu à la maison.

Pour Niki French, éducatrice canin de 53 ans, sortir son chien tous les jours ne lui rendrait pas service, bien au contraire. Elle pense même que les promenades quotidiennes pourraient le léser, notamment sur le plan nerveux et émotionnel, rapportait Chronicle Live le dimanche 3 avril.

Une approche qui va à l’encontre de ce que nous rencontrons habituellement en termes de recommandations autour de l’activité des chiens. Niki French, qui se décrit comme une amoureuse des canidés depuis toujours et exerce le métier d’éducatrice depuis 3 ans, considère que promener son chien quotidiennement pendant 30 minutes est une « pratique dépassée ».



Niki French / Instagram

Auteure de livre « Stop Walking Your Dog » et basée à Twickenham dans la banlieue de Londres, elle suggère de remplacer quelques promenades par des séances de jeu d’éducation à la maison, plus stimulantes.

« Les promenades traditionnelles ne sont pas utiles pour beaucoup de nos chiens »

« Cela peut surprendre, mais les promenades traditionnelles sont une invention humaine et ne sont pas utiles pour beaucoup de nos chiens », expliquait-elle récemment au Mirror. Les exercices ludiques destinés à se substituer à certaines de ces sorties sont de nature à « donner aux chiens les compétences qui leur manquent pour mener une vie calme et heureuse », ajoute Niki French.



Niki French / Instagram

Un conseil qu’elle adresse par-dessus tout aux propriétaires de chiens ayant des problèmes comportementaux. Leur faire faire trop d’exercice accentuerait leur excitation au lieu de les apaiser, soutient l’éducatrice canin. « Sauter certaines promenades peut aider à la fois les chiens et les propriétaires à se détendre, poursuit-elle. Sachant que plus de la moitié des promenades sont stressantes (pour le chien ou pour vous), il est temps de faire quelque chose de différent. »

Niki French applique essentiellement les méthodes d’éducation positive. Elle se base également sur les activités d’enrichissement telles que celles faisant intervenir des cartons, les bacs à sable, les tapis de léchage ou encore les parties de cache-cache.

Niki French / Instagram

Elle a même lancé, le samedi 2 avril, le « Don't Walk Your Dog Day », une journée destinée à promouvoir son approche.