Les soupçons des enquêteurs vis-à-vis d’un homme les conduisent à la découverte d’une centaine de chiens utilisés pour une activité interdite

Un Américain soupçonné d’être à la tête d’un réseau colossal d’élevage de chiens de combat a été interpellé par les forces de l’ordre. 3 propriétés liées à ce trafic ont été perquisitionnées et plus de 100 chiens ont été récupérés par les sauveteurs. Tous ont reçu des sévices inimaginables.

Le 4 avril dernier, les forces de l’ordre américaines ont mené une opération de grande envergure dans le comté de Cumberland, au New-Jersey (États-Unis). Plus d’une centaine de chiens ont été tirés d’un enfer indescriptible, mentionnait le New York Post. Tous faisaient partie d’un abominable réseau de chiens de combat et portaient les traces d’une vie de violence. 7 personnes ont été interpellées, dont l’un des présumés commanditaires.

Il y a quelques jours, le monde découvrait avec effroi les images d’une opération de sauvetage animalier conséquente. Des dizaines de canidés ont été extirpés d’une propriété dans laquelle ils étaient retenus illégalement et utilisés pour combattre. Cette découverte, déjà colossale, n’est que la partie visible d’un trafic potentiellement international.

© Meredith Lee

Une maltraitance évidence

En intervenant sur place, les autorités compétentes ont fait face à des animaux sévèrement maltraités : « Il y avait des femelles enceintes, des chiennes allaitantes, certaines présentant une insuffisance pondérale grave, il y avait également beaucoup de chiens avec des cicatrices assez étendues et certains avaient des plaies ouvertes ainsi que des œdèmes » témoignait Adam Parascandola, vice-président de l’association Humane Society.

De nombreux canidés boitaient à cause de blessures graves, notamment des fractures jamais soignées. Malgré l’enfer qu’ils avaient vécu et la violence dans laquelle ils ont été bercés, ils n’avaient pas une once d’agressivité envers les sauveteurs : « Ils nous ont tous accueillis en remuant la queue et voulaient simplement de l'amour et de l'attention » rapportait le bienfaiteur.

Tous ont été conduits dans divers refuges pour être pris en charge. Ils seront placés à l’adoption une fois remis sur pattes et pourront se reconstruire auprès de personnes bienveillantes.

Une découverte préoccupante

En poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont compris que cet élevage ne se limitait pas à un seul local, mais pourrait bien s’étendre au-delà des frontières : « Avec une opération de cette taille, il ne fait aucun doute dans mon esprit que ces types vendent à l'échelle nationale et même internationale » déclarait Adam Parascandola.

Selon lui, des grandes entreprises proposant des chiens à la vente pourraient également être complices. L’enquête se poursuit après l’interpellation de 7 suspects.

A lire aussi : Un chien de refuge sénior aux besoins spéciaux reçoit la visite d'une retraitée ayant de l'énergie et de l'amour à revendre

© Meredith Lee