Les secours interviennent en bateau et sauvent un chien en danger sur une rivière gelée (Vidéo)

Le sauvetage d’un chien pris au piège dans une rivière gelée a été long et complexe, mais la patience des secouristes a prévalu. Méfiant, le quadrupède ne se laissait pas approcher et parvenait à prendre la fuite à plusieurs reprises.

Les équipes de secours ont eu fort à faire ce lundi 6 janvier à Belle Isle dans la ville de Détroit (Etat du Michigan), alors qu’elles essayaient de venir en aide à un chien en mauvaise posture. Leurs efforts ont fini par payer et l’animal a été récupéré sain et sauf, comme le rapporte People. Le sauvetage a d’ailleurs été filmé et la vidéo (en fin d'article) postée sur YouTube le jour-même.

Les officiers du service du contrôle des animaux de Détroit ont été les premiers à intervenir. Ils essayaient de rattraper ledit chien qui se trouvait seul dans le parc de Belle Isle. En tentant de s’approcher du canidé, un Cane Corso semble-t-il, ils ont involontairement poussé ce dernier à fuir vers la rivière Détroit dont la surface était recouverte d’une fine couche de glace qui se rompait sous ses pattes.

Ils ont alors fait appel à l’unité de recherche et de sauvetage d’animaux de la Michigan Humane. Il s’agit de la seule organisation dans la région à être spécifiquement équipée et formée pour les interventions en milieu aquatique.

Après avoir enfilé leurs combinaisons thermiques et gilets de sauvetage, les secouristes spécialisés se sont dirigés vers l’îlot sur lequel le chien avait trouvé refuge entretemps. Ils ont ensuite essayé de l’immobiliser à l’aide de laisses-lassos, mais l’animal effrayé aboyait et reculait sans cesse. Il a ensuite quitté l’îlot, se retrouvant brièvement dans l’eau glacée avant de remonter sur la surface gelée et de regagner la berge en courant.

C’était le début d’une nouvelle course-poursuite. L’insaisissable Cane Corso s’est remis à errer dans le parc alors que la nuit tombait. Finalement, c’est une équipe à bord d’une voiture qui a réussi à le récupérer en toute sécurité.

Dans la foulée, le chien a été emmené en clinique vétérinaire pour y subir un examen complet.

