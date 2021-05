Les réseaux sociaux au secours d’un homme qui n’avait plus de nouvelles de son chien d’assistance volé depuis des jours

De son côté, le bureau du shérif du comté de Haywood a lancé un appel à témoin sur le réseau social pour identifier l'individu suspecté d’avoir volé la berline, la chienne et tout ce que contenait le véhicule. Les photos du suspect et de la voiture accompagnent l’avis de recherche.

Les retrouvailles, très émouvantes, ont eu lieu ce mercredi 26 mai au refuge de Morristown. La chienne et son maître ont laissé exploser leur joie de se revoir. La scène a été filmée et la vidéo partagée sur Facebook par Aaron Morris.

Quelques jours plus tard, quelqu’un a retrouvé la chienne et la emmenée au refuge de la Morristown Hamblen Humane Society, dans le Tennessee voisin. L’association ne pouvait toutefois pas joindre Aaron Morris, car son téléphone était aussi dans la voiture volée, qui restait encore introuvable.

Désespoir et angoisse se sont emparés de lui. Les autorités ont été alertées du vol et les recherches immédiatement lancées.

Le quotidien d’Aaron Morris est moins difficile à vivre depuis l’arrivée de Jolen, sa chienne d’assistance . Quand on l’a enlevée en fin de semaine dernière, c’était le début d’un véritable cauchemar pour cet homme, tout comme pour l’animal lui-même. Un récit rapporté par KSNB ce jeudi 27 mai.

5 longs jours s’étaient écoulés depuis la disparition d’une chienne d’assistance appelée Jolen. Une éternité pour son propriétaire, qui était privé à la fois de sa présence, de son amour et de ses précieux services. Une forte mobilisation sur les réseaux sociaux lui a redonné espoir.

A propos de l'auteur :

Passionné d’écriture, des réseaux sociaux (et bien évidemment des animaux), Alexandre Dieu est le rédacteur en chef de Woopets. Diplômé d’un Master Métiers de la rédaction, il travaille en harmonie avec 2 vétérinaires, une éducatrice canine, un journaliste et 2 rédacteurs spécialisés mobilisés pour Woopets.