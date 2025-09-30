Les propriétaires d’un Dobermann ouvrent leur porte à une petite chienne de la même race et contemplent la magie en train d’opérer (vidéo)

Axel, le Dobermann de cette famille avait pris ses habitudes en tant que seul chien de la maison, expliquait Newsweek. En effet, lorsque la petite sœur est arrivée, le chien était âgé de 6 ans. Ses parents expliquaient : « Nous avons toujours parlé d’avoir une petite sœur pour Axel, alors nous avons demandé à l’adopter en attendant une rencontre avec Axel ».

Une phase de test nécessaire

Changer de vie du jour au lendemain n’était pas envisageable pour ces propriétaires originaires de Floride (États-Unis) qui partagent leur expérience sur le compte TikTok « @axel.thedoberman ». Le petite chienne prénommée Karma a donc passé quelques heures avec son potentiel grand frère avant l’adoption définitive afin de s’assurer de leur bonne entente. Le couple a vite compris que tout se passerait bien, rassuré par ces animaux qui s’entendaient si bien. Les Floridiens expliquaient : « Ça s’est bien passé, alors nous avons décidé de le ramener à la maison ! Son nouveau nom est Karma. Elle s’est installée rapidement. Nous lui avons préparé un lit confortable et des jouets, elle aime déjà son grand frère ».

Une épreuve à surmonter pour Karma

Celle qui porte bien son nom a bénéficié d’un très bon karma. Ses premières semaines ont été difficiles car peu de temps après avoir rejoint celle qu’elle pensait être sa famille pour toujours a fait machine arrière et a ramené la chienne au refuge. À 8 semaines, Karma a dû apprendre à faire confiance à nouveau en l’espace de quelques jours. Pour l’aider, elle est parfaitement tombée, entre les mains d’un grand frère adorable.

Des inséparables

Les propriétaires d’Axel sont heureux et soulagés de cette nouvelle recrue dans leur famille. Ils confiaient : « Il a fallu un peu de temps à Axel pour s’adapter au partage de son espace, mais rapidement, lui et Karma étaient inséparables ». Le jeu a été le maître mot de cette rencontre. Les 2 chiens se sont défoulés à l’intérieur comme à l’extérieur et continuent de le faire à l’heure actuelle. S’étant bien trouvés, Axel et sa sœur partagent un joli quotidien : « Ils adorent faire des promenades en voiture, courir dans le parc local et même profiter de la plage », ajoutait la propriétaire.