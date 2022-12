Les pompiers volent au secours d’un chien, coincé sous les planches d’une terrasse en bois

C’est en Angleterre, et plus exactement dans la ville de Warrington, qu’un chien s’est retrouvé dans une situation très inconfortable, comme le rapporte le Cheshire Live. Rupert adore gambader aux 4 coins de son jardin, mais sa curiosité lui a récemment joué des tours…

Une prison peu commune !

Au mois de novembre dernier, la petite boule touffue s’est retrouvée coincée sous les planches d’une terrasse en bois. Ses maîtres étaient très inquiets. Malgré leurs efforts, ils n’arrivaient pas à libérer le pauvre Rupert.

Ils ont alors fait appel aux pompiers, et ce sont ceux de la caserne de Penketh qui se sont rendus sur les lieux, comme on peut le voir sur cette publication Facebook. Les sauveurs Grounds et Cowle vont mettre fin à son calvaire et réussir à sortir Rupert de ce pétrin, pour le plus grand bonheur de ses propriétaires. Ces derniers l’ont ensuite emmené chez le vétérinaire pour s’assurer que tout allait bien.

Les soldats du feu ont tenu à partager cette nouvelle réjouissante sur le réseau social, et elle a été likée par une centaine de personnes. « C’est une superbe nouvelle ! » s’exprimait une internaute. Ce fut aussi une occasion, pour les pompiers, de rappeler que leur mission ne se limite pas à éteindre des feux, mais aussi à sauver des vies, qu’il s’agisse de celles des humains ou de celles d’animaux.