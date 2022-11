L’appel surprise d’une clinique vétérinaire à une famille dont la chatte était perdue depuis 6 ans

L’histoire de Vénus est la meilleure démonstration de la nécessité de garder l’espoir quand on perd son animal de compagnie et que ce dernier est identifié. Introuvable depuis 6 ans, cette chatte sénior a récemment refait surface à la surprise générale.

Une chatte perdue depuis des années a retrouvé sa famille, qui n’osait plus espérer la revoir. Un récit rapporté par Courrier Picard.

Vénus habite Gouvieux dans l’Oise avec ses propriétaires, qui l’ont perdu de vue pendant 6 longues années. Cette chatte à la robe tabby s'était, en effet, volatilisée en 2016. Malgré les constantes recherches de ses humains, ceux-ci n’avaient plus aucune nouvelle de l’animal.

Le félin était déjà plutôt âgé à l’époque de sa disparition, puisqu’il avait 12 ans. Sa propriétaire, prénommée Patricia, pense d’ailleurs que la vieillesse lui avait fait perdre le sens de l’orientation, ce qui l’aurait rendue incapable de retrouver le chemin de la maison.



Photo d'illustration

Vénus n’en était pas à sa première fugue, mais ses maîtres ne s’en préoccupaient pas outre mesure, car elle finissait toujours par revenir. Cette fois-ci, c’était différent. Les jours, puis semaines et les mois passaient, et il n’y avait toujours aucune trace du quadrupède.

Ce n’est que récemment, le samedi 4 novembre 2022, qu’elle a refait surface contre toute attente. A Précy-sur-Oise, à seulement 5 kilomètres de Gouvieux, une dame avait remarqué une chatte affamée et amicale qui s’invitait dans son jardin depuis quelques jours, en quête de nourriture.

Elle l’a emmenée en clinique vétérinaire, où on a constaté qu’elle était identifiée par tatouage à l’oreille. C’est grâce à cela que Patricia a pu être contactée pour apprendre l’incroyable nouvelle.

Se réhabituer à cet environnement qu’elle avait quitté 6 ans plus tôt

C’est donc à 18 ans que Vénus a retrouvé son foyer, qu’elle apprend doucement à redécouvrir. Sa famille lui laisse tout le temps de le faire, l’ayant placée dans une pièce à part dans un premier temps. Dès qu’ils la sentiront prête, la chatte pourra rencontrer les 2 autres chats de Patricia.

A son retour, Vénus était en relative bonne santé, au vu de sa longue absence et de son âge. Le vétérinaire l’a simplement réhydratée. La chatte doit toutefois subir un examen plus approfondi et des tests sanguins par mesure de précaution. Elle verra également ses vaccins mis à jour.