Une automobiliste arrêtée au feu rouge voit un chaton errant sur la route et passe à l'action

Découverte seule sur le bord d’une route, une jeune chatte maigre et totalement perdue a pu repartir de la bonne patte grâce à la personne qui l’a repérée et à une mère d’accueil bénévole. Elle a également rencontré une congénère qui est devenue sa meilleure amie.

Hélas, tout le monde n’a pas le réflexe ou la possibilité de venir en aide à un animal en détresse croisé sur sa route. Le chaton dont il est question ici a eu la chance d’être repérée par une automobiliste au grand cœur. Son histoire est rapportée par Love Meow.

La conductrice a vu la jeune chatte tabby en s’arrêtant au feu rouge. La petite féline, qu’elle avait d’abord prise pour un écureuil, n’était qu’à quelques centimètres de son véhicule. Elle devait prendre une décision très rapidement et elle n’a pas tergiversé, justement.



AnimalLuvr's Dream Rescue / Instagram

L’automobiliste est descendue et s’est saisie du chaton pour le mettre en sécurité, à ses côtés. Elle l’a ensuite emmené chez elle où elle l’a nettoyé et confortablement installé dans une couverture.



AnimalLuvr's Dream Rescue / Instagram

La chatte était très amicale et d’une extrême douceur. Sa bienfaitrice a contacté Nadija, mère d’accueil bénévole pour l’organisation AnimalLuvr's Dream Rescue. Celle-ci a tout de suite accepté de la prendre en charge.

« Elle est super mignonne, très bavarde, semble en bonne santé mais très maigre. Elle est déjà extrêmement extravertie », dit Nadija.



AnimalLuvr's Dream Rescue / Instagram

Le chaton s’est vite plu dans sa nouvelle maison, où il profite de tout le confort dont il a besoin. Il dispose également de nourriture et de jouets à volonté. Il lui manquait toutefois quelque chose : de la compagnie.

« 2 chatons valent toujours mieux qu'un »

Entretemps, Nadija avait recueilli un autre chaton, bien plus jeune. La petite Nori devait être nourrie au biberon et surveillée 24h sur 24. Grâce à la bénévole, elle a remonté la pente et son état ne suscitait plus d’inquiétude.



AnimalLuvr's Dream Rescue / Instagram

Nadija a décidé de présenter les 2 congénères. L’entente a été instantanée. Elles sont devenues inséparables, se montrant très affectueuses l’une envers l’autre.

« Je les trouve souvent se tenant l'une l'autre ou allongées l'une sur l'autre, et c'est la chose la plus adorable qui soit. C'est pourquoi 2 chatons valent toujours mieux qu'un », raconte Nadija à Love Meow.



AnimalLuvr's Dream Rescue / Instagram

Encore quelques semaines et elles seront proposées à l’adoption, idéalement ensemble.

A lire aussi : Une chatte errante et sa portée multicolore franchissent la porte d'un foyer d'accueil pour changer de vie (vidéo)



AnimalLuvr's Dream Rescue / Instagram