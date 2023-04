Les oreilles d'un chien perdu sur la plage depuis des semaines se dressent en entendant un bruit de moteur familier

En apprenant qu’un chien se trouvait sur la plage, seul et sous la pluie depuis des jours, Suzette Hall est immédiatement passée à l’action. La fondatrice de l’association Logan’s Legacy est arrivée avec une grande cage piège qu’elle a garnie de friandises dans l’espoir d’y attirer le canidé.



Suzette Hall

« Il pleuvait des cordes et il faisait noir, alors malheureusement, il a pris peur et s’est enfui », raconte la bénévole à The Dodo. Elle a attendu sur place, puis un riverain est venu lui dire que le quadrupède avait dormi dans son garage la veille et lui suggérer d’y installer la cage.

Le chien, un croisé Berger Allemand, restait introuvable. Il est toutefois revenu sur la plage le lendemain matin. Quelqu’un d’autre a envoyé un message à Suzette Hall lui expliquant que l’animal avait une famille et qu’elle le cherchait désespérément depuis 2 semaines.



Suzette Hall

Elle a aussitôt contacté le propriétaire qui habite une trentaine de kilomètres plus loin. Ce dernier a sauté dans sa camionnette et effectué le trajet dès qu’il a appris la nouvelle. Arrivé sur la plage, il a appelé le chien par son nom, Simba, mais celui-ci est resté couché sur le sable.

« Il a réalisé que c'était son papa »

Suzette Hall lui a demandé ce que Simba était susceptible de reconnaître hormis sa voix. L’homme lui a alors répondu que son ami à 4 pattes réagissait toujours joyeusement en entendant son véhicule s’approcher de la maison. Elle lui a proposé d’allumer le moteur de sa camionnette et d’attendre.

La réaction de Simba a été immédiate ; dès qu’il a reconnu le son produit par le véhicule, ses oreilles se sont dressées. « Tout d'un coup, il a réalisé que c'était son papa », relate la bénévole. Le chien a couru vers son maître en remuant la queue et s’est jeté dans ses bras.

Suzette Hall

Une quinzaine de jours plus tôt, le croisé Berger Allemand avait été confié à un pet-sitter par ses propriétaires, car ils devaient effectuer un déplacement urgent. Peu après leur départ, Simba s’était échappé de la maison par une porte laissée malencontreusement ouverte.

Ses humains étaient rentrés en catastrophe en apprenant sa disparition et n’avaient jamais cessé de le chercher depuis. Jusqu’à ces émouvantes retrouvailles…