Les joyeuses retrouvailles d'un chien volé sous la menace d'une arme et sa maîtresse après une semaine d'angoisse

Elle en a perdu l’une de ses mules alors qu’elle courait vers son chien pour le prendre dans ses bras. Cela faisait une semaine qu’elle rêvait de son moment ; Jaineen Brown avait enfin Yurman auprès d’elle. Elle a partagé une photo immortalisant ces retrouvailles où elle est entourée des policiers ayant localisé et ramené le Bouledogue Français sain et sain. Un récit rapporté par WTOP le dimanche 7 juillet.

Tout avait commencé le samedi 29 juin. Ce soir-là, Jaineen Brown promenait son ami à 4 pattes de 2 ans près de chez elle, dans le quadrant de Southeast à Washington DC. Une voiture noire s’était alors arrêtée et un individu en avait brusquement surgi, un pistolet à la main et le visage en partie caché. Il avait arraché la laisse du chien des mains de sa maîtresse, puis était reparti avec l’animal à bord du véhicule.

Le vol avait été filmé par des caméras de surveillance et la vidéo (ci-dessous) postée sur YouTube par la police de la capitale américaine, qui lançait alors un appel à témoin.

Yurman n’était pas le premier chien kidnappé dans la ville ces derniers temps. Les forces de l’ordre précisaient, en effet, qu’elles faisaient face à une série de faits similaires depuis l’hiver dernier et que la plupart des canidés enlevés étaient des Bouledogues Français.

Les enquêteurs recherchant Yurman étaient à court de pistes crédibles jusqu’à ce qu’ils apprennent que 2 personnes ont contacté Jaineen Brown. Elles voulaient lui « revendre » son chien.

Forte de ces éléments, la police a mené, le samedi 6 juillet, une opération dans une propriété située quelques quartiers plus loin et a retrouvé le Bouledogue Français volé. Elle a également pu identifier et arrêter 2 individus impliqués dans cette affaire : Raphael Lambert Loundermon et Khaliah Johnson, tous 2 âgés de 27 ans.

« Nous sommes heureux d'annoncer que Yurman est désormais de retour chez sa propriétaire, indiquait la police de Washington DC le jour-même. Excellent travail de nos agents qui ont travaillé sur cette affaire ! »

Good news! Members of MPD’s Violent Crimes Suppression Division recovered Yurman the French bulldog tonight. He was stolen last Saturday. We’re happy to report Yurman is now back with his owner. Great work by our members who worked this case! pic.twitter.com/qGCj7j7NkF