Les images capturées par une caméra dans le quartier redonnent espoir à une famille cherchant son chien depuis une semaine

La fugue de Remy avait plongé ses propriétaires dans la tristesse et l’inquiétude. L’arrivée des sœurs de ce chien, ainsi que les caméras et points de nourriture installés dans le quartier, ont toutefois fini par porter leurs fruits.

Brynn Pennell et son père Rick cherchaient désespérément leur chien Remy, un jeune Aussiedoodle (croisé Berger Australien / Caniche) de 9 mois qui s’était échappé de leur maison de Columbiana, dans l’Etat de l’Ohio.

Disparu le dimanche 8 mai, il a été retrouvé tout près de chez lui près d’une semaine plus tard, rapportait WOWK 13 News le 15 mai.

Rick Pennell avait acheté Remy chez un éleveur un mois plus tôt. Lui et sa fille étaient extrêmement attachés à lui, et ils ne pouvaient pas imaginer ne pas le revoir. Tout a été tenté pour retrouver le quadrupède ; recherches sur le terrain, publications sur les réseaux sociaux… La famille a également sollicité l’aide de Lost Pet Recovery, un groupe de bénévoles qui déploient notamment des caméras et des cage-pièges pour ramener les animaux de compagnie disparus.

Les Pennell restaient sans nouvelles du canidé, jusqu’au vendredi 13 mai. Ce jour-là, il a été aperçu sur le bord d’une route non loin du domicile. Néanmoins, en essayant de s’approcher de Remy et croyant bien faire, des habitants l’ont effrayé et le chien s’est de nouveau enfui.

Le jour-même, l’éleveur leur ayant vendu Remy est arrivé avec 2 chiennes de la même portée. Le but était de l’attirer par leur présence. « Nous ne savions plus quoi faire d'autre », confie Brynn Pennell.

Le lendemain, tôt le matin, l’une des caméras installées a capté du mouvement. Elle se trouvait à proximité de la propriété des Pennell. Don Corsmeier, directeur de Lost Pet Recovery, a vu les images et aussitôt contacté le maître de l’Aussiedoodle, qui vidait la gamelle déposée face au dispositif.



Brynn Pennell / Facebook

« J’ai pleuré toute la matinée »

Quand Rick Pennell est sorti, il était trop tard ; Remy n’était plus là. Ce n’était toutefois que partie remise, puisque vers 9h30, le chien a refait surface. Cette fois-ci, il se tenait devant la maison voisine.



Brynn Pennell / Facebook

Son maître a eu la bonne approche, puisqu’il s’est assis et a attendu que l’animal vienne à lui. « Ils se sont regardés pendant environ 10 minutes, puis Remy s’est blotti contre sa poitrine », raconte sa fille.

Brynn Pennell / Facebook

« Oh mon Dieu, j’ai pleuré toute la matinée », poursuit-elle en relatant ces émouvantes retrouvailles. Pour Brynn Pennell, il ne fait aucun doute que ce sont les sœurs de Remy qui ont fait la différence et l’ont attiré dans le secteur.

Le chien boitillait et était sale. Il a été emmené chez le vétérinaire pour un examen complet et devrait s’en remettre. Sa famille avait promis une récompense de 250 dollars, qui sera finalement reversée à Lost Pet Recovery.