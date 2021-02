Les émouvantes retrouvailles entre l'homme et son chien qui lui sauvé la vie alors qu'il faisait un AVC (vidéo)

Séparés depuis que son maître a été hospitalisé suite à un AVC, l’homme et sa chienne se sont enfin retrouvés en ce début de semaine pour un moment plein d’émotion. La femelle Berger Allemand l’avait sauvé en l’aidant à appeler les secours lors de son malaise.

Sadie et son propriétaire Brian Myers, 59 ans, ne s’étaient pas vus depuis une vingtaine de jours. Les retrouvailles ont enfin eu lieu ce mardi 9 février devant le centre de rééducation de Saddle Brook, dans le New Jersey, où il se remettait de son AVC.

Il avait adopté la chienne de 6 ans en octobre 2020. Grâce à lui, elle avait retrouvé goût à la vie après la terrible déception qu’elle avait vécue. Son ancien maître l’avait laissée au refuge Ramapo-Bergen à Oakland, parce qu’il ne pouvait plus la garder en raison de son déménagement.

Le 16 janvier dernier, la femelle Berger Allemand l’avait sauvé à son tour. Brian Myers était chez lui quand la crise est survenue. Incapable de marcher, il avait réussi à appeler les secours grâce à la chienne qu’il tenait par le collier pour se mouvoir pendant qu’elle le traînait. Elle lui avait également permis de rester éveillé en lui léchant le visage.

Après cela, l’homme était hospitalisé et sa famille s’occupait de Sadie. Ils ne pouvaient se voir que via vidéoconférence. Jusqu’à ce mardi, donc.

A sa sortie du centre de rééducation, Brian Myers était applaudi par le personnel soignant, qu’il a chaudement remercié, puis accueilli par sa chienne adorée. Sadie était tellement heureuse de le retrouver qu’elle lui a léché le visage jusqu’à faire tomber son masque.

« L’intelligence et la ténacité de Sadie ont sauvé la vie de Brian »

Le refuge Ramapo-Bergen a indiqué avoir ouvert une cagnotte pour financer les soins futurs de Sadie, rapporte ABC 7. Une manière pour l’association d’apporter son soutien à Brian Myers.

Pour sa part, PETA décernera à Sadie le prix du Chien héroïque. Colleen O'Brien, vice-président de l’association, a déclaré que « l’intelligence et la ténacité de Sadie ont sauvé la vie de Brian. Son héroïsme vient nous rappeler que de nombreux chiens aimants et dévoués attendent dans les refuges d’avoir une famille ». Avant d’ajouter que « PETA encourage toute personne ayant la possibilité et les ressources pour prendre soin d’un animal d’en adopter un dans un refuge local. »