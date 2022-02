Les dons affluent pour sauver une chienne grièvement blessée à la patte et lui offrir un nouveau départ

Hope n’a jamais aussi bien porté son nom. A la faveur d’un bel élan de solidarité s’étant formé après son sauvetage, cette chienne souffrant d’une blessure grave à la patte peut désormais retrouver espoir. Grâce aux dons, elle pourra être opérée et soignée, avant d’envisager un nouveau départ.

En Caroline du Nord, une chienne qui semblait condamnée à vivre dans la souffrance a été sauvée par une association et par les nombreux donateurs touchés par son histoire, comme le rapporte CBS 17.

Répondant au nom de Hope, elle avait été secourue in extremis le 31 décembre à Louisburg. Elle avait été mordue à la patte par 2 de ses congénères. Au lieu de la faire soigner, son maître avait l’intention de l’abattre. Heureusement, un agent du service animalier local est intervenu et l’a emmenée au refuge de la ville.

La structure d’accueil en question n’avait toutefois pas les moyens d’assurer ses soins et avait lancé un appel à l’aide. C’est l’association Rusty’s Rescue Ranch, basée à Garner à une cinquantaine de kilomètres de là, qui y a répondu. Elle a pris la chienne en charge, l’a emmenée en clinique vétérinaire et l’a placée en famille d’accueil.

Une cagnotte en ligne pour soigner Hope

L’organisation a également ouvert une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe. En un seul jour, le total des contributions a dépassé le millier de dollars. L’objectif à atteindre est de 5000 dollars, ce qui permettra d’opérer la patte de Hope et de la traiter contre la dirofilariose (« maladie du ver du cœur ») dont elle est atteinte.

A lire aussi : Un chien retrouvé effrayé dans la rue ne se sent en sécurité qu'en dormant dans une boîte en carton

D’après l’équipe de Rusty’s Rescue Ranch, la chienne se montre joyeuse et curieuse malgré sa blessure et sa maladie. Une fois opérée et soignée, elle pourra être proposée à l’adoption et ainsi connaître une toute nouvelle vie.