Les derniers mots de Christophe Dechavanne à son chien : entre amour et tristesse

Christophe Dechavanne est en deuil : son chien Adeck, qui l’accompagnait souvent sur les plateaux des émissions qu’il animait, est décédé. L’animateur l’a lui-même annoncé via Twitter.

Tous les téléspectateurs qui suivaient les émissions présentées par Christophe Dechavanne connaissaient son chien Adeck. Le Jack Russell Terrier apparaissait dans la plupart de ces programmes. A quelques exceptions près, comme « The Wall : Face au mur » en 2017.

Le duo était inséparable, mais l’animateur a récemment dû dire adieu à son ami à 4 pattes, comme le rapporte TéléStar. Ce mercredi 17 juin 2020, Christophe Dechavanne a, en effet, annoncé sur le réseau social Twitter le décès de son fidèle compagnon à l’âge de 14 ans.

Dans le tweet en question, la vedette du petit écran a publié des photos du défunt quadrupède jouant dans une piscine, accompagnées de ces mots émouvants : « J'espère qu'ils ont une piscine là-haut ! Salut mon poto, tu vas me manquer Adeck. »

J’espère qu’ils ont une piscine là haut ???? ! salut mon poto, tu vas me manquer ?Adeck ????. pic.twitter.com/LYccd09Msf

Un post qui a suscité de nombreux retweets et réactions, de la part de fans comme de personnalités de la télévision dont Alessandra Sublet et Christophe Beaugrand.

Le lendemain jeudi, Christophe Dechavanne a signé une nouvelle publication dans laquelle il s’exprime au nom d’Adeck et remercie tous ceux qui ont envoyé des messages de soutien : « J’ai eu une vie top avec mon maître foufou ! On a fait tant de trucs drôles […]. Ne vous inquiétez pas, je le surveille de haut maintenant. »

Merci pour tous vos doux messages ! J’ai eu une vie top avec mon maître foufou ! On a fait tant de trucs drôles.. et on a partagé avec vous :) .. ne vous inquiétez pas je le surveille de haut maintenant ????? pic.twitter.com/3OfcMT5K5d

