Les bénévoles tentent de trouver une famille à cette chienne, atteinte de la maladie de Cushing

Les chiens restent en moyenne 3 semaines entre les murs du Humane Rescue Alliance, refuge situé à Washington D.C., aux États-Unis. Pour Princesse Fiona, le séjour dure un peu plus longtemps que prévu, car sa condition physique semble être un frein à son adoption. Les bénévoles tentent le tout pour le tout pour lui trouver la famille de ses rêves.

L’objectif des membres du Humane Rescue Alliance ? « Trouver un foyer à Princesse Fiona avant les fêtes de Noël », rapporte le Washington Post. Cette croisée Pitbull de 7 ans est dans ce refuge depuis plus de 100 jours, et elle attend avec impatience de rencontrer la famille idéale.

Cette chienne souffrante a besoin d’amour

Princesse Fiona souffre d’un hyperadrénocorticisme, aussi connu sous le nom de maladie de Cushing : un syndrome lié au stress qui lui cause pas mal de tracas dans sa vie quotidienne. Perte de poils importante, soif constante, envie fréquente d’uriner, et ventre ballonné (à cause d’un foie hypertrophié) font partie des nombreux symptômes de sa maladie.

Monica Whitaker

C’est pourquoi il est urgent pour cette chienne d’être accueillie dans un foyer chaleureux. Un environnement serein contribuerait à la baisse de son stress (moins de production de cortisol), et donc à la réduction de tous ses maux. Les vétérinaires en sont persuadés : elle a une chance de s’en sortir !

Les bénévoles du Humane Rescue Alliance font tout ce qu’ils peuvent pour trouver une famille le plus vite possible à la douce Princesse Fiona. L’association organise des événements d’adoption, et s’engage à payer un mois de traitements médicaux dès qu’elle rejoindra un foyer (c’est d’ailleurs en raison du coût de ses soins qu’elle avait été admise au refuge).

Le 21 décembre dernier, leur vœu s’est exaucé

Au bout de 119 jours chez Humane Rescue Alliance, Princesse Fiona s’en est allée pour de bon. Elle a tapé dans l’œil de Monica Whitaker 4 jours avant Noël ! Cette mère de 2 enfants, initialement venue pour adopter un chat, a craqué pour la chienne lorsqu’elle a entendu son histoire.

A lire aussi : « India et moi sommes fusionnelles » : non-voyante de naissance, elle dévoile le rôle important des chiens dans sa vie

Les bénévoles ont versé quelques larmes en voyant Princesse Fiona quitter le refuge, mais ils sont soulagés de savoir qu’elle a trouvé une famille aimante chez les Whitaker. Elle est aujourd’hui la plus heureuse des chiennes, et selon sa nouvelle maîtresse, il semblerait même que son ventre ait diminué de volume… Cela prouve une bonne fois pour toutes que la seule chose que cette chienne voulait, c’était de l’amour.