Le Teckel est à l’honneur lors du 19e épisode de La Touche Animale

Chien à la bouille irrésistible et qu’on le reconnaît tout de suite à son corps allongé et bas sur pattes, le Teckel est une race particulièrement fascinante et comptant de nombreux passionnés. Davy Lelair est l’un d’eux. Cet éleveur basé en Normandie parlera du Dachshund dans le numéro de ce soir de La Touche Animale.

Pour ce nouveau numéro, votre expert animalier a décidé d’inviter Davy Lelair, éleveur canin spécialisé dans le Teckel. Il parlera de sa passion pour cette race, ce qui l’a amené à s’y intéresser au point de devenir un acteur notable de l’univers du Dachshund en France, ainsi que des différents caractéristiques et aspects de la vie de ce chien au look et à la personnalité si attachants.

Eleveur de Teckels depuis 15 ans, Davy Lelair est à la tête de l’élevage Ilex Aureu's à Cambremer dans le Calvados. Ses petits protégés font partie des variétés à poil dur et à poil ras, allant de la taille kaninchen, à celle standard et en passant par le nain.

En septembre dernier, cet amoureux de la race avait organisé de belles retrouvailles de Teckels provenant de son élevage. Ainsi, des dizaines de ces canidés accompagnés de leurs heureux propriétaires s’étaient rassemblés au stade de Cambremer pour une rencontre et une promenade des plus conviviales.

Un an plus tôt, Davy Lelair et ses chiens étaient passés dans l’émission « William à midi ! » sur la chaîne C8. Il y revenait notamment sur ses débuts dans l’élevage, encouragés par la merveilleuse expérience qu’il avait vécue aux côtés d’Olympe, sa première chienne Teckel.

Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le Teckel !

Face à Yoann Latouche, il abordera toutes les questions essentielles ayant trait à la race du Teckel : ses spécificités comportementales, son éducation, sa santé et son alimentation, entre autres.

