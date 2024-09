Le soulagement et la joie d'une chienne retrouvant ses chiots le lendemain de son sauvetage émeuvent les bénévoles aux larmes (vidéo)

Celles et ceux qui ont assisté aux retrouvailles d’une chienne abandonnée et de ses chiots n’ont pu retenir leurs larmes. Cette scène poignante a été filmée et partagée sur les réseaux sociaux, où elle a ému de nombreux internautes. Il s’agit à présent d’aider la petite famille canine à recouvrer la santé et éventuellement de retrouver d’autres petits pour qu’elle soit à nouveau au complet.