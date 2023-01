Le sauvetage périlleux d’une chienne, perchée sur le rebord d’un viaduc (vidéo)

Les agents de contrôle des animaux du comté de Hillsborough, en Floride, ont été contactés le lundi 19 décembre dernier pour porter secours à une chienne en détresse. Celle-ci s’était échappée de son domicile, avait sauté au-dessus d’un mur de béton, avant d’être piégée sur la bordure d’un viaduc, comme le rapporte le News & Observer.

Une intervention délicate

La pauvre boule de poils est restée de longues minutes figée sur cet espace étroit, à 4 mètres de hauteur au-dessus d’une autoroute très fréquentée, près de la ville de Tampa. Tous les témoins de la scène ont été surpris de son agilité et des bons réflexes qu’elle a su adopter, ce matin-là. Ils lui ont probablement sauvé la vie !

Les services de contrôle des animaux sont intervenus sur les lieux après avoir été alertés, et ont pris toutes les précautions nécessaires pour la libérer de son piège le plus vite possible, notamment en bloquant une voie de circulation sur l’autoroute. Quelques minutes après son arrivée, un agent réussissait à mettre la main sur la quadrupède. Elle était enfin saine et sauve !

La petite boule de poils, dont la queue bougeait dans tous les sens, était équipée d’une puce électronique. Ainsi, elle a rapidement pu être confiée à ses propriétaires, et mettre cette mésaventure derrière elle ! Ses sauveteurs ont été félicités par les internautes sur Facebook pour leur acte héroïque.