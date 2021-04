Le sauvetage in extremis d'une vieille chienne aveugle, abandonnée dans un champ (vidéo)

Âgée et aveugle, une chienne a été abandonnée par son propriétaire au milieu de nulle part. Quelques jours plus tard, une jeune femme, membre d’une association de protection amicale, lui a porté secours.

Des publications sur les réseaux sociaux montraient une chienne senior et aveugle abandonnée dans un champ, mais hormis les partages, rien de concret n’avait été fait pour lui venir en aide. Tanja Vidergar, de l’association Zavod Pit basée à Ljubljana (Slovénie), est passée à l’action dès qu’elle l’a vue.

Elle s’est rendue sur les lieux et découvert que la chienne s’y trouvait toujours. Elle l’a caressée et rassurée en lui parlant. L’animal a alors réagi en remuant la queue, comprenant que cette personne était là pour l’aider, raconte I Love My Dog So Much.

Tanja Vidergar l’a ensuite emmenée chez le vétérinaire, qui a constaté qu’elle portait une puce d’identification. Contacté, son propriétaire lui a signifié qu’il n’en voulait plus. La chienne est née borgne et avait perdu son autre œil récemment. Au lieu de prendre soin d’elle ou au moins la confier à un refuge, il avait choisi de la laisser livrée à elle-même au milieu des détritus.

Une chienne d'une extrême douceur, bientôt prête à rejoindre sa nouvelle famille

Malgré tout ce qu’elle avait vécu, la chienne se montrait extrêmement amicale et douce à l’égard de la bénévole et du vétérinaire. Ce dernier a prescrit des traitements pour atténuer la pression derrière son œil et une infection à l’oreille.

Ses sauveurs l’ont appelée Elsa. Tanja Vidergar l’a accueillie chez elle, le temps que sa santé s’améliore et qu’elle lui trouve une nouvelle famille.

Après un bain et une séance de toilettage, elle était transformée et se sentait bien mieux. Elsa n’a plus rien à craindre à présent.

